Susana Giménez respaldó a Javier Milei: "Está haciendo cosas fantásticas"

Susana Giménez se encuentra organizando los últimos detalles para su regreso a la televisión luego de cuatro años de ausencia. La conductora se mostró feliz con la noticia y contó detalles de su vuelta a la pantalla chica. Además, le dedicó palabras de aliento al nuevo gobierno y reveló si entrevistará a Javier Milei.

Durante un móvil para Intrusos (América TV), Susana se refirió a las críticas que recibió Guillermo Francella: "Qué raro es criticar, este país vive para la crítica. Estoy podrida de las críticas, no me importan, pero no las leo. ¿Qué pasó con Guillermo? Es uno de los mejores actores argentinos, es lo único que pasó. Igualmente, que piense lo que se le dé la gana, para eso vivimos en democracia", expresó contundente.

"Por supuesto que apoyo a este gobierno. Está haciendo cosas fantásticas", dijo sobre la gestión de gobierno. Luego, fue consultada por una posible entrevista al líder de Libertad Avanza. "Sí, seguramente", respondió.

Sobre los motivos detrás de la cancelación de su encuentro con el mandatario, contó: "No solamente me enfermé, sino que recién acababa de asumir y quería ver cómo era su política, y me parece que es bárbaro".

Finalmente, le preguntaron si Milei sería el primer invitado a su programa. Para mantener el misterio, intentó evadir la pregunta: "Vamos a ver, no puedo decir nada".