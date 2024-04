Marcelo Polino contó cuál fue la noticia que más dolor le causó dar al aire

Conocido por no tener pelos en la lengua y de haber hecho una carrera periodística diciendo todo lo que piensa, mostrándose siempre muy duro, Marcelo Polino mostró ahora su costado más sensible profesionalmente.



En una charla con Poco Correctos, el programa que conducen El Pollo Álvarez y El Chino Leunis en Canal 13, el polémico periodista reveló cuál fue la noticia que más le costó y que más dolor le causó dar al aire.



“Algo muy fuerte que me pasó un día fue que yo estaba en la radio y me llama Antonio Gasalla, que ni siquiera tenía esta enfermedad que tiene ahora, y me dice: ‘Polino, tengo cáncer de piel. Por favor, decilo’”, contó Marcelo Polino.



“Porque se estaba diciendo que estaba peleado con Susana Giménez, que no quería ir al programa. Entonces, me costaba decirlo porque era un tema de salud. Creo que fue eso. Después me animo a decir cualquier cosa, contesto cualquier cosa y respondo. No pasa nada”, agregó el periodista.



“Pero cuando hay un tema de salud así, más tratándose de un amigo, eso me quedó porque me costó un montón decirlo al aire”, añadió Marcelo Polino, dejando en claro que la salud es su límite al momento de analizar qué decir y qué no en la televisión o en la radio.

Marcelo Polino y Antonio Gasalla.



Por otra parte, se refirió al delicado momento de salud que atraviesa Antonio Gasalla, su gran amigo. Hace mucho que el artista no se muestra mediáticamente y en las últimas apariciones había generado fuerte preocupación.



“Antonio está complicado. Está internado en un centro de rehabilitación con sus problemas de salud y su problema cognitivo que avanza, y eso nunca va a estar mejor. A mí ya no me conoce. Por ahí a su hermano, algunas veces”, concluyó Marcelo Polino.