Una famosa drag queen hizo una picante confesión sobre Javier Milei: "Travieso"

En las últimas horas, la famosa drag queen La Queen compartió desde sus redes sociales una filosa confesión sobre Javier Milei. La artista y el presidente se conocieron hace cinco años en el programa Debo Decir (América), y según ella el contacto entre ambos no terminó en la emisión del mencionado ciclo. A su vez, la picante anécdota llega en medio de rumores de tensión entre el mandatario y su novia, Fátima Florez.

"Me acordé de ese día cuando fue a Debo Decir, un programa en América, y al lado mío estaba sentado Javier Milei y cuando terminamos el programa me habló para pedirme el número y después me habló y me tiraba onda!!! jijiji Travieso", escribió La Queen desde sus historias de Instagram para referirse a su ida y vuelta con Javier Milei, sumando a su texto emojis con la bandera de arcoiris y signo de pregunta.

El picante posteo de La Queen sobre Javier Milei. Foto: Instagram @soylaqueenoficial.

La declaración de esta artista de Fuerte Apache llega en medio de recientes especulaciones sobre una presunta crisis entre el presidente y su novia, Fátima Florez.

Fátima Florez y Javier Milei recientemente quedaron envueltos en rumores de crisis. Foto: Juan Matero Aberastain/MDZ.

Durante el momento televisivo que compartió con Milei, La Queen, que como siempre cuenta vive su día a día como Walter, habló en Debo Decir sobre su difícil infancia tras sufrir el abandono de sus padres.

"Yo soy pobre, no me da ¡vergüenza decirlo. Vivo en el Fuerte Apache, amo mi barrio. Yo mi día a día lo vivo como Walter, soy una drag queen, no soy una chica trans. Yo me monto, drag queen es un personaje que lo muestro para la tele, para mi música, para los shows, para los espectáculos, y después sigo mi vida como Walter", comentó La Queen en el programa que conducía Luis Novaresio en canal América.

Con Javier Milei sentado a su lado, La Queen siguió: "Yo soy pobre, tengo que esperar hasta recién el jueves para comer arroz o milanesa. Viene mi mamá y me dice 'hoy no hay para comer', y yo le digo 'no pasa nada, tomamos mate'. Yo entiendo, esa es mi realidad, mi día a día".

La Queen se convirtió en la sensación del trap de Fuerte Apache. Foto: Captura de video El Nueve.

Ante la atenta mirada del novio de Fátima Florez, La Queen confesó: "A mí, mis papás verdaderos me abandonaron en un hospital. Mi mamá Nélida es mi mamá del alma para ustedes, pero para mí es mi mamá obviamente, nunca le voy a decir mamá adoptiva. La verdad es que la justicia de este país es muy lenta, y más para chicos en adopción, se tarda un montón. Es horrible, eso tendría que cambiar".