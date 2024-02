El verdadero motivo del enojo de Jey Mammon con Nazarena Vélez: "Repugnancia"

El 2023 fue un año de muchos cambios en la vida de Jey Mammon. El actor debió enfrentar la dura denuncia de Lucas Benvenutto, quien lo acusó de haber abusado de él cuando era menor de edad. Esta situación provocó que muchas personas se alejen del humorista y una de ellas fue quien era su amiga, Nazarena Vélez.

Apenas salió la noticia a la luz, los medios comenzaron a consultar en el círculo cercano de Jey Mammon cuál era su postura frente al tema y la de Nazarena fue una de las más duras. En LAM, la actriz declaró: “Sinceramente, necesité tomarme unos días para poder afrontar este tema y poder hablarlo, porque quiero que sepan que es muy doloroso enterarte que querías a un monstruo y ayudaste a entrar al medio a un pederasta”, expresó la morocha.

Hubo una frase de Nazarena que provocó el enojo de Jey Mammon.

Una declaración fuerte y el inicio del juicio

Según expresó el propio Jey Mammon y algunos de sus amigos, estas palabras de Nazarena sellaron el fin de la amistad entre ambos, ya que ella nunca lo llamó para hablar sobre el tema. Porque eso no fue todo, sino que la actriz también señaló: “Yo como madre y como abuela, saber que dejé cerca al Chino (su hijo) de Jey, me paraliza”, sentenció.

Alejándose de su amistad con Jey Mammon, Nazarena Vélez sumó: “Creo cada palabra de Lucas y, es más, creo que debe haber más Lucas ahí afuera que no se animan o por vergüenza o por dolor a denunciar porque aquel que lo hace una vez, lo hace varias veces. Lo que yo no puedo creer es que la Justicia se lave las manos".

Cuando hace un tiempo en 'Socios del Espectáculo' Mariana Brey le consultó por estas palabras a Jey Mammon, el actor fue categórico: "Me dieron repugnancia los dichos de Nazarena. Le voy a hacer un juicio penal. No soy nada de lo que dijo", adelantando una presentación legal que hoy sigue vigente, pero a la que Nazarena decidió no presentarse en los llamados a mediaciones. "Ella, mi gran amiga, no me mandó un mensaje para decirme 'loco, ¿qué pasa acá?'. No, agarró y salió en televisión. Como hace siempre, pero con algo muy duro", se lamentó el humorista.