Reflotaron el fuerte cruce de Sol Pérez con Milei en 2019: "Asqueroso"

Corría el año 2019 y Sol Pérez daba sus primeros pasos en el mundo del panelismo, intentando despegarse de la imagen de "la chica del clima" que la llevó a la popularidad. Por otro lado, Javier Milei aún no incursionaba de manera oficial en la política y era un invitado constante en los programas de televisión.

Así fue que el programa Gente opinando reunió a Sol Pérez y a Javier Milei, situación que terminó en un escándalo con acusaciones cruzadas y duras definiciones de uno hacia el otro. Todo comenzó cuando el actual presidente exponía sus ideas sobre economía y Sol no coincidía con sus apreciaciones, lo que generó malestar en el economista.

"Me dijiste que no estaba preparada para discutir, el que no está preparado para discutir sos vos. Me dijiste chorra, violenta y pusiste un ejemplo divino de querer ponerme un arma en la cabeza. Encima, dijiste que te quería manotear el bolsillo", le reprochó Sol Pérez a Milei, quien devolvió el reclamo con dureza.

Antes de llegar a la política, Javier Milei era habitué en programas de TV.

"Tenés un montón de errores conceptuales (...) La superioridad del capitalismo no es solamente cuantitativa. Es además moral, basada en el respeto", remarcó Milei, ante lo que la panelista respondió: "Cag... si vos sos el respeto". Acto seguido, Milei retrucó y trató de ignorante a Sol, lo que provocó que esta abandone el estudio. Luego, desde su cuenta de Twitter la panelista expresó: "Más que economía tenés que ver si alguien te enseña a respetar a las mujeres, asqueroso".

La pelea entre Sol Pérez y el presidente llegó al punto tal que, tiempo después, la panelista acusó al economista de maltratarla por redes y de querer bajarla de un programa para él aceptar ir como invitado. "A mí gato no me dice nadie, yo las cosas me las gané trabajando. No es gratis ir por los programas pidiendo que echen a la gente. Con mi trabajo no se mete absolutamente nadie", sentenció en aquel momento la actual panelista de Gran Hermano.

Cuando Sol Pérez incursionaba en los medios, un cruce con Milei la puso en boca de todos.

Mirá la dura pelea entre Milei y Sol Pérez