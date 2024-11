El histórico amigo de Susana Giménez que le soltó la mano a la diva y apoyó a su picante rival

Luego de que Moria Casán tildara a Susana Giménez de "gagá", Marley, el histórico amigo de la diva de Telefe, sorprendió al soltarle la mano y empatizar con su filosa rival.

En un anticipo que compartieron este martes en LAM (América), y que luego no alcanzaron a desarrollar durante el programa, se lo puede escuchar a Marley opinando sobre la interna entre Susana y Moria.

El origen del chispazo entre las icónicas figuras del espectáculo argentino se dio cuando Yanina Latorre estuvo el domingo pasado en el programa de Susana Giménez y le preguntó a la conductora si le molestan las recurrentes críticas de Moria Casán. "Ya no la oigo, ni entiendo por qué me critica. Nunca tuvimos ni un sí ni un no, ni en la revista ni en cine, que hicimos juntas. Lo hace para que le den un poco de prensa. Pero no sé por qué, sinceramente no sé por qué", respondió la estrella de Telefe.

Luego, cuando un móvil de LAM (América) fue a buscar a Casán para que opine sobre los dichos de Giménez, la "lengua karateca" no anduvo con muchos rodeos para fulminar a la diva diciendo: "Me sorprende que diga o que piense algo, está re gagá".

Moria Casán destruyó a Susana Giménez

Y ahora, en el anticipo que compartieron desde LAM, que seguramente desarrollarán en la emisión de este miércoles, Marley sorprendió al deslizar un cuestionamiento contra Susana Giménez, considerando el punto de vista de Moria Casán.

Marley se metió en el cruce entre Susana Giménez y Moria Casán

"Yo creo que a Susana le faltó devolver para el otro lado", dice Marley en el avance del mencionado programa de chimentos en el que aseguraron el conductor objetó a su histórica amiga.