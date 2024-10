Filtran el historial de escándalos de la azafata que vinculan con Martín Demichelis

Este viernes en LAM (América), compartieron escandalosos detalles sobre Tania González Ledesma, la azafata señalada como presunta amante de Martín Demichelis. La mujer a la que desde el mencionado programa de chimentos apuntan como tercera en discordia entre el director técnico y Evangelina Anderson, se desempeña como tripulación de cabina en Aerolíneas Argentinas, y algunos de sus compañeros le hicieron llegar al conductor Ángel de Brito polémicos datos sobre su dinámica en las relaciones.

Por el momento, la mujer que vinculan con Demichelis no ha emitido ningún tipo de descargo y se ha limitado ha cerrar su cuenta en Instagram. Sin embargo, los comentarios que le llegaron al líder de LAM sobre ella, son demoledores. "Parece que se metió en varios quilombos, no sólo con Demichelis. La odia medio Aerolíneas Argentinas, porque hoy me escribieron tripulantes varios para contarme historias", comenzó Ángel de Brito.

Luego, entrando en detalles sobre las aventuras que se le adjudican a la azafata que relacionan con Martín Demichelis, Ángel de Brito siguió: "Una de estas historias que la condenó dentro de la empresa era con un comandante, que era obviamente una relación clandestina".

La azafata que relacionan con Martín Demichelis, en el centro de las acusaciones

En uno de los mensajes que le llegó a De Brito sobre González Ledesma, otra trabajadora de Aerolíneas Argentinas apunta: "Soy azafata, vuelo con ella, todas la odiamos. Al principio, divina, buena compañera, muy simpática. Después la cosa se fue complicando, ella vive saliendo con tipos casados y cuando la dejan enloquece y le avisa a las eposas, les escribre por Instagram".

Además, sobre la presunta tercera en discordia entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson, la azafata que la denuncia siguió: "Es una mina conflictiva, en Aerolíneas se puso a salir con un comandante que estaba en pareja con otra azafata a la que toda la empresa la amaba. Cuando el comandante la dejó, se encargó de avisarle... Le decía a la mujer que él le había pedido casamiento".

La mujer señalada como supuesta tercera en discordia entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson, en el ojo de la tormenta

Por otro lado, a la periodista Julieta Argenta le llegó otra acusación contra la azafata. "Me dicen que es mala compañera, que es trepadora", aportó la panelista.