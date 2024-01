Hay momentos incómodos en los programas que hablan e espectáculos, y más cuando aparecen interrogantes inesperadas. En una de estas circunstancias se dio la extraña respuesta de Peter Alfonso cuando le preguntaron si Zaira Nara sigue siendo la madrina de su hija.

Es que la relación entre la modelo y Paula Chaves, esposa del productor y madre de Filipa, la tercera pequeña de la familia Alfonso, se había enfriado hace un tiempo y se distanciaron. Es así que, en una entrevista con Socios del Espectáculo, que se emite por El Trece, la panelista Mariana Brey metió un poco el dedo en la llaga.

“Ya que estamos navegando este mar de incomodidades, yo creo que una pregunta más no hace diferencia. ¿Cómo están Paula y Zaira? ¿Volvieron a hablar? Zaira ya oficializó, ya la embarazaron y todo”, preguntó Brey respecto a las fotos que muestran a la hermana de Wanda Nara oficializando su relación con Facundo Pieres, el polista que había sido exnovio de Chaves.

“¿En serio? No, no vi. No sé qué pasó”, exclamó un tanto nervioso Pedro, lo que la panelista contraatacó. “¿Pero Zaira sigue siendo la madrina de Filipa o ya le sacaron ese título?”, recordando que las modelos habían tenido una fuerte amistad en el momento que la pequeña nació y que, por algún motivo, tomaron distancias.

“Eh… Sí, yo creo que sí”, le salió responder a Alfonso, notando que lo estaban llevando a un terreno del que no tenía muchas ganas de hablar. Es así que, para cerrar la entrevista con humor, esbozó: “Pero, si quieren, les muestro cómo me quedó la vasectomía”. Todos en el piso rieron, pero el ambiente estuvo un tanto tenso durante ese pasaje en el que le hablaron de su esposa y su todavía comadre.