La tensa situación que vivió Nati Jota en un aeropuerto: "Tengo miedo"

Nati Jota decidió pasar unos días de vacaciones en México. La influencer se encuentra recorriendo diversas playas y lugares emblemáticos del país latinoamericano. Como es habitual, comparte fotos y videos para los millones de seguidores que tiene en sus redes sociales.

Pero previo a su llegada, Jota tuvo que vivir una tensa situación en un aeropuerto. Fue ella misma quien contó detalles de lo sucedido. Según relató, un hombre intentó sentarse cerca de ella, al sentirse invadida decidió enfrentar al hombre, quien reaccionó de la peor forma.

Nati Jota disfrutando de las playas de México. Foto: Instagram @natijota

Fue a través de su cuenta de X donde contó lo sucedido: "Estoy en el aeropuerto comiendo tipo en un ‘box’ de esos con dos asientos enfrentados como con respaldo. Viene un chabón lleno de cosas (lo remarco porque lo hace más invasivo) a pedirme si se podía sentar en frente mío. El local estaba vacío", comenzó expresando.

"Como maldita complaciente educada para decir que sí, tartamudeé. Pero finalmente le dije, de la manera más amable que me salió - y no recuerdo bien de lo incómoda que estaba: ‘Ay, perdón, me siento más cómoda así'. Me miró con una cara que me asustó y se fue", agregó. "Después pasó y me hizo fuck you con cara amenazante”" explicó Nati.

Minutos más tarde, hizo catarsis con un video donde afirmó: "Ahora está por ahí sentado y yo tengo miedo. Me pregunto si reaccioné bien... También tengo ganas de bardearlo, pero más tengo miedo. Así que tiesa, como somos cómodas para el resto", finalizó visiblemente afectada por lo sucedido.