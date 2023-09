Georgina Barbarossa no conducirá más La Peña de Morfi: quién la reemplazará

Los contratiempos aparecieron sobre el firmamento de Georgina Barbarossa, dado que no pudo evitar frenar su actividad laboral y sumergirse en una intervención quirúrgica de extrema necesidad, de la que salió airosa. Claro que ese tiempo de ausencia de la televisión le significó unas consecuencias.

La conductora faltó durante algunas semanas a sus puestos de trabajo en Telefe, por eso el ciclo A la Barbarossa contó con la guía de Roberto Funes Ugarte durante el tiempo de rehabilitación de esa operación de rodilla tan imperiosa, de la que ya no podía dilatar más.

Ese parate obligado también produjo un vacío en La peña de morfi, el programa de los domingos en el que Georgina asumió la compleja tarea de reemplazar a Jey Mammón. Tras el estudio de diversas variantes, las autoridades del canal líder optaron por designar a Diego Leuco.

Georgina se operó una rodilla.

Una vez recuperada se estimaba que Barbarossa retornaría al frente de ese envío musical, que se mixtura con la cocina, donde forma una dupla con Jésica Cirio. Empero, algo sucedió en las últimas horas. Resulta que el Diario Crónica, a través de su sección La Pavada, publicó una información resonante.

En ese medio contaron que la gerencia de programación de Telefe ve con muy buenos ojos darle la continuidad hasta fin de año a Leuco, bajo el pretexto de brindarle un tiempo considerable a Georgina para que se reestablezca cien por cien de esta intervención en la rodilla.

Diego continuaría al frente de La peña de morfi.

Sobre su estado al sentarse nuevamente en A la Barbarossa, la animadora contó: "Me aguanté siete años. Yo me rompí la rodilla cuando me caí, y desde entonces me fui aguantando y la fui estirando. Me tendría que haber operado hace un año, pero bueno, me hice la gila porque no quería ir a quirófano. No me miren así, ¿Quién quiere ir a un quirófano?”.