El pensamiento de Georgina Barbarossa sobre Silvina Luna antes de entrar al quirófano

La conductora Georgina Barbarossa tuvo que ser operada de la rodilla y, al momento de relatar cómo salió todo, confesó que su último pensamiento antes de entrar al quirófano fue sobre Silvina Luna.



“¿Saben qué me pasó? Antes de entrar a la cirugía, estaba hablando con el dr. Capuya y con Maestu. Y pregunté cómo estaba Silvina”, contó la conductora en su programa de Telefe, A la Barbarossa.

Georgina Barbarossa habló de la muerte de Silvina Luna. Foto: captura de TV.



“Me dijeron: ‘Bien, bien’. En realidad, no me quisieron decir porque iba a entrar al quirófano”, agregó Georgina Barbarossa sobre la respuesta de los médicos, que no quisieron contarle la verdad, que Silvina Luna había fallecido.



“Ese fue mi último pensamiento, saber cómo estaba Silvina. Esto es muy fuerte. Cuando a la tarde me enteré de la noticia me dio una tristeza infinita. Pobrecita, lo que luchó esta nena y todas las otras víctimas”, expresó.



Asimismo, la conductora dejó expuesto su fuerte deseo de que Aníbal Lotocki pague por la muerte de Silvina Luna, así como también que se haga justicia por todo el daño que le hizo también a otras personas que vieron su salud dañada luego de operarse con él.

Georgina Barbarossa contó que pensó en Silvina Luna antes de entrar al quirófano.



“Espero que se haga justicia. No sé cuánto tiempo, pero que le den prisión y se pudra en la cárcel. La gente está destrozada. A mí me dio y me da mucha pena, mucho dolor”, dijo Georgina Barbarossa.



“Uno se sienta tan impotente. Pobrecita. Le mando un beso al hermano y a todos sus amigos que la cuidaron tanto”, concluyó la conductora, muy afectada por el fallecimiento de la modelo rosarina.