Anibal Lotocki se muda de barrio: las fotos de la nueva casa

Acorralado por los escraches públicos, Aníbal Lotocki decidió mudarse de barrio luego de que su propiedad fuera vandalizada por vecinos y algunas personas que protestaron por el fallecimiento de Silvina Luna. Desde LAM (América), este martes compartieron imágenes de la nueva casa en la que vivirá el cirujano.

Poco tiempo antes de la muerte de Silvina Luna, había trascendido que Aníbal Lotocki estaba buscando abandonar su inmueble en Vicente López para desplazarse a un barrio privado.

“Ya está generando mucho odio entre los vecinos. Ya hay escándalo en el grupo de vecinos porque se enteraron de esta posibilidad y empezaron a ver qué podían hacer si tenían el recurso del derecho de admisión para poder rechazarlo”, detalló la periodista Maite Peñoñori sobre el malestar de los habitantes del barrio al que se mudaría Aníbal Lotocki.

Luego, la panelista de LAM agregó sobre la voluntad de los vecinos de rechazar al médico acusado de mala praxis en el caso de Silvina Luna: “Tienen un estatuto que no queda muy claro que puedan rechazar el ingreso de él al country. Estaban viendo si podían agregar que alguien con antecedentes penales no pueda estar, pero, tampoco podés tener un papel que diga: ‘Que no entre Lotocki’”.

Por su parte, Yanina Latorre aportó: “Cuando vos señás, queda la seña hasta ver que vayan a la reunión de consorcio o asamblea y decidan entre los vecinos si lo aceptan o no. Si es que está en el estatuto”.

El frente de la nueva casa de Anibal Lotocki.

Ángel de Brito fue más allá y dio detalles sobre el nuevo destino de Aníbal Lotocki. “El barrio se llama Parque Peró, en Del Viso. Se encuentra en la exruta 8. Esta es una casa de estilo racionalista, muy moderna. Obviamente, todos se sorprendieron cuando lo vieron llegar. Fue Majo [María José Favarón] quien señó la casa y la visita la hizo la esposa con Lotocki. Es una casa de dos dormitorios, cómodos, diseño moderno…etc.”, precisó el conductor.

Una imagen de la nueva casa a la que se mudaría Aníbal Lotocki. Foto: Captura video América TV.

Además de compartir imágenes de la casa a la que se mudaría el profesional que quedó en el ojo de la tormenta por el fallecimiento de Silvina Luna, Ángel de Brito puso en pantalla chats de los vecinos del barrio en cuestión, que según el líder de LAM se trata de “un barrio semicerrado. Por eso no debe tener ningún estatuto”.