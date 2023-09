La denuncia de Tomás Holder contra la producción del Bailando

Personaje mediático y polémico si los hay. Desde su ingreso a la casa de Gran Hermano, Tomás Holder estuvo rodeado de escándalos y en su participación en el Bailando 2023, no fue la excepción.

Luego de un fuerte cruce con Sabrina Rojas en 'El debate del Bailando', un nuevo conflicto se asoma para el ex GH ya que, tras hacer su debut en el certamen, nuevamente en el ciclo que se emite por América, disparó contra la producción del Bailando 2023.

Tomás Holder debutó en el certamen de baile

En su primera participación en las pistas del programa conducido por Marcelo Tienelli, Tomás Holder bailó al ritmo del cuarteto pero no logró deslumbrar al jurado. Y es que se convirtió en el participante con el menor puntaje en lo que va de certamen, debido a que el jurado Ángel De Brito, Pampita, Marcelo Polino y Moria Casán, le dieron sus devoluciones con muy bajos puntajes.

Los mismos fueron los siguientes: El conductor de "LAM", le dio a la pareja un 2. Mientras que "La One", les otorgó un 3 y Marcelo Polino, sorprendió al dar el primer 0 de la competencia. Lo que dio un total de 5 votos.

En 'El debate de el Bailando' fue Laura Ufal que comenzó a defender al exGH: "No se lo valoró en nada. Fueron muy injusto con él. No estaba para un 10 pero tampoco para lo que le pusieron", afirmó y abrió, justamente, el debante entre los panelistas. Tal es así que una de ellas, deslizó: "Parece que no había llegado a cambiarse".

A lo que Tomás Holder apuntó directo contra la producción: "Que se quejen con el vestuario. Qué se yo. Yo me puse lo que me dieron". En tanto que su bailarina no dudó en defenderlo: "Además, no te entraba ninguna remera que te dieron".

Y el participante siguió contundente: Yo tengo un problema con el cuerpo porque no me entra en la espalda, no me entra la ropa del vestuario".

Cuando Denise Dumas, conductora del programa, le consultó sobre si tenía algún tema con ponerse brillos, Tomás Holder explicó: "Yo me pongo cualquier cosa. El tema es que en vestuario no hay mi talle. Esa camisa que se ve ahí, la tuve que salir a comprar dos horas antes". "La próxima bailo en cuero y listo", cerró picante.