El apoyo de Julieta Poggio a Coti de GH en medio de su depresión

Julieta Poggio y Coti Romero fueron enemigas durante su estancia en Gran Hermano. Sin embargo, luego de varios meses de haber salido de la casa más famosa de la Argentina, se reconciliaron. La actriz se erigió en la que dio el primer paso y apoyó a la oriunda de Corrientes en la depresión que atraviesa.

Mientras batalla con sus propios demonios, un claro ejemplo es la "pelea" que tiene con su ex pareja, la finalista del reality de Telefe se compadeció de su compañera. Que si bien en algún momento no se llevaron bien, hicieron las paces y hoy en día pueden tolerarse un poco más.

Coti contando su historia en Polémica en el Bar.

El acercamiento se dio después de la confesión de la ex del Conejo en Polémica en el Bar, que dijo: "Hay algo que nadie sabía, que no lo quería contar. Es algo delicado, no quiero que se preocupen mis padres, porque sé que lo pueden estar viendo, pero llegué a pasar por un momento re difícil. Me cortaba. No fue hace mucho”

“Lo cuento ahora porque estoy mejor. Sabían que estaba mal, pero no que me cortaba. Hace bastante ya que no lo volví a hacer. Era como un conjunto de cosas. Saber que hay gente que opina sin saber. Uno elige eso cuando va a entrar, pero no sabe todo lo que viene después. La verdad es que estoy completamente sola en la ciudad. Era de un pueblito de 7 mil habitantes y de golpe venir acá y estar sola con mi gatita”, añadió.

"Es muy fuerte lo que mostraste, tus heridas. ¿Querías quitarte la vida?", le preguntaron. “En algún momento llegué a pensar en matarme. No está bueno esto que estoy contando, esto no se hace. No es la solución, me lo dijo una persona muy importante que me contuvo. Pero cuando uno está así, las cosas más pequeñas les parecen gigantes y no se da cuenta que la vida es hermosa y efímera", señaló.

Julieta hizo las paces con la correntina y se compadeció de ella.

Ante esta situación, mientras era entrevistada en el programa Gossip por Net TV, Julieta se tomó unos minutos para mandar un mensaje a Coti. "Aprovecho para mandarle un besito sincero a Coti. La verdad es que la entiendo en algún punto porque a nosotras se nos vino como todo muy de repente”, sostuvo.

Además, exteriorizó que la fama puede pesar mucho, por lo que Poggio aconsejó a Romero: “Hay muchas cosas lindas y muchas que son fuertes. Entonces, ojalá que (Coti) se pueda apoyar en su familia y en sus amigos, para tratar de enfocarse en las cosas lindas que le están pasando”.