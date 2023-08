La tremenda pelea en vivo de Sabrina Rojas y Tomas Holder

Aún no comenzó el Bailando 2023 y todo está al rojo vivo. Uno de los principales actores de los cruces que se produjeron en estos últimos días es el ex participante de GH, Tomás Holder, que disparó contra todos y todas.

Yanina Latorre y Kennys Palacios fueron las primeras víctimas del mediático y recientemente se le sumó a la lista, Sabrina Rojas, luego de protagonizar un picante ida y vuelta en el ciclo que conduce Denis Dumas, 'El debate del Bailando', por América.

Tomás Holder fue el primer confirmado al Bailando 2023

Sabrina Rojas es una de las panelistas del programa que analiza en detalle todo lo relacionado al reality de baile, en el cual estuvo presente Tomás Holder y ardió troya.

Todo comenzó cuando se recordó la disputa del influencer con Yanina Latorre: "Ustedes en Gran Hermano estaban muy encerrados y no sabían lo que se decía afuera", analizó Denise Dumas, mientras que la ex de Luciano Castro fue más filosa: "Bueno, Holder casi no estuvo encerrado. Estuvo una semana".

Ni lerdo ni perezoso, Tomás Holder le retrucó: "¿Ves que la que sigue es la señora? Yo no no soy. ¿Ves que me busca?"; a lo que la actriz intervino: "Ah, ¿soy señora?". "Mirá, yo te voy a decir algo. En algún momento vas a ser señor. No lo sos porque moriste joven. Todos vamos a ser señores. Con la edad no me rompas los huevos". Y el mediático la chicaneó: "No, no creo, a los 50 no llego".

Pero esto siguió cada vez más fuerte cuando intentó defenderse: "Yo siento que cuando yo digo algo, la gente se lo toma a mal. Cuando lo dice Cora o Sabrina no". A lo que la panelista disparó: "No, porque Denise estaba diciendo 'gente que estuvo muy encerrada'. La verdad es que vos no estuviste encerrado. Estuviste una semana".

Sabrina Rojas tuvo su primer choque como panelista de 'El debate del Bailando'

Debido a tanto alboroto, Laura Ubfal decidió ir hueso y consultarle a Tomás Holder: "¿Por qué decís una cosa tan fea como 'a los 50 no llego'? Me sonó a Ricardo Fort". La respuesta del participante del Bailando 2023 fue contundente: "Porque la verdad es que no me quiero ver de viejo, no me interesa. No tengo ganas".

Para rematar, Sabrina Rojaslo fulminó: "Ah, tenés un re problema con la gente grande".