El blooper de Georgina Barbarossa en La Peña de Morfi que mató de risa a sus invitados

Las risas, los chistes y la creación de un clima ameno son de las cosas que más caracterizan a la emblemática actriz y conductora, Georgina Barbarossa. Esos condimentos van como anillo al dedo al magazine televisivo, La Peña de Morfi, donde cientos de artistas disfrutan y exponen su arte.

Este domingo, fue el turno del elenco de Los Mosqueteros del Rey, obra que fue un gran éxito teatral en el pasado y que ahora regresa a los escenarios de la Avenida Corrientes, con nuevos actores.

Los Mosqueteros del Rey en 'La Peña de Morfi'

Nicolás Cabré, Jorge Suárez, Nicolás Scarpino y Fredy Villarreal fueron los agasajados por Georgina Barbarossa y Jésica Cirio en La Peña de Morfi, ya que serán los protagonistas de dicha pieza teatral que tendrá lugar en el teatro Astral.

Durante el ciclo de entrevistas del programa, Jorge Suárez quiso resaltar la calidad de la sala teatral donde realizarán la obra, a partir del 24 de agosto: “Quiero decir que nosotros vamos a trabajar en uno de los teatros más hermosos de Latinoamérica. Está cuidado, todo está perfecto, nuevo, limpio, hermoso”, manifestó.

A lo que Georgina Barbarossa intervino: “Está divino. Han gastado fortunas en reciclarlo -aportó la conductora, entusiasmada-. Quedó divino. Los camarines. Lo fui a saludar a (Héctor) Alterio. Me acuerdo cuando estuvo. Una cosa impresionante”. Pero Nicolás Scarpino se vio obligado a corregirla: “No. Alterio estuvo en el Astros”.

Prevaleció, por unos instantes, un silencio incómodo en el piso de 'La Peña de Morfi' hasta que la propia conductora asumió su furcio y en broma increpó al actor: “Gracias. No me ayudes más”. Y el ida y vuelta se extendió:“¿Qué? ¿Te la tenía que dejar pasar?”, respondió. Y Georgina Barbarossa cerró: “Bueno, está bien. Me hacés quedar como el c...”.

El desopilante momento de Georgina Barbarossa en 'La Peña de Morfi'

Pero no quedó ahí. Scarpino la siguió: “Es que nos estabas mandando a la gente a otro teatro”. Para pasar desapercibida, la actriz retrucó: "Igual, el teatro está divino”.

Y los errores continuaron: “El Astral es el de (Alejandro) Romay”, prosiguió la conductora pero otra vez se equivocó: “No, es de Gallo”, la corrigió, esta vez, Suárez, mencionando Espectáculos Gallo, la empresa propietaria de esa sala teatral. Entonces, siempre en tono de broma, Georgina Barbarossa , se levantó de la mesa e hizo como que se retiraba del programa y lanzó: “Yo trabajé en el Astral”.