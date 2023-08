Reapareció Patricia Sarán y relató el drama legal que vivió con una expareja

En 1989, Patricia Sarán obtuvo su boleto a la fama gracias a una polémica y sensual publicidad de jeans grabada en en el interior de un ascensor. El spot de Jordache causó furor y, de un día para el otro, Patricia se convirtió en la modelo top del momento.

Por unos años, Patricia Sarán fue la más buscada y se la veía en todos los programas de televisión. Luego, sus apariciones se fueron espaciando y su rostro prácticamente desapareció de los medios. Y ahora, Sarán le contó a Georgina Barbarossa el por qué: los celos de su ex marido, Carlos Rebuffo, dueño de un famoso restaurante.

“Me casé y cometí un error garrafal”, reconoció la rubia, y señaló en La Peña de Morfi: “Empecé a decir que no a muchos proyectos de actuación y los productores se dieron cuenta que yo no quería volver a actuar más”. Para contentar a su pareja de entonces, Sarán empezó a conducir programas de cable.

La relación con Rebuffo no prosperó y se separaron. Inmediatamente luego de la ruptura, Patricia Sarán descubrió que había sido víctima de una sucia operación para dejarla en la calle, sin sus bienes correspondientes tras el matrimonio.

Patricia Sarán junto a Georgina Barbarossa en su pasó por La Peña de Morfi. Instagram Patricia Sarán.

El ex marido había constituido una sociedad off shore uruguaya junto a otras personas para quedarse con el título del departamento donde ella vivía. Así, tras el divorcio, la off shore desalojó a Sarán, a la par de que le increparon judicialmente a entregar otros bienes, a nombre de los hijos y personas de confianza de su ex, sus testaferros.

Fueron 17 años de proceso judicial, entre divorcio contencioso, el juicio de desalojo, otro por estafa y demás denuncias. La ex modelo indicó en el programa de Telefe que si terminó ganando el juicio fue porque se formó como abogada.

Patricia Sarán cuando se hizo famosa en los ochenta. Instagram Patricia Sarán.

“Los abogados no querían agarrar mi caso y gracias a mi carrera de abogacía pude estar detrás de todo. Fue todo muy difícil para mí, y una cosa emocional porque que te saquen de tu propia casa es muy fuerte”, dijo la icónica figura de los 80. Pero el drama no terminó con el veredicto a su favor.

Las consecuencias que padeció Patricia Sarán tras el juicio con su ex

“Me trajo consecuencias físicas y psicológicas porque con el tiempo, 8 años después del divorcio, él se suicida. Pero él se suicida porque el que le armó todas estas cosas fue el padre. También lo hizo con su primera mujer que era su prima hermana, o sea, le hizo lo mismo a su primera mujer”, relató.

Tras todo ese calvario de casi dos décadas, Patricia descubrió que el cuerpo le pasaba factura. “Un día tomando un café, no le siento el olor al café y empecé a hacerme estudios y me descubren que tenía anosmia”, dijo. Y cerró: “Estoy así desde el 2008, y los médicos me dijeron que vuelva a trabajar que es lo que me gusta y me hace feliz”.