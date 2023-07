El terrible cara a cara de Jey Mammón con Laura Ubfal

El caso de Jey Mammón se adueñó de todas las miradas durante meses, a raíz de la fuerte denuncia pública que elevó Lucas Benvenuto en su contra, con la que aseguró que fue víctima de abusos sexuales. Un tema que provocó infinidad de posturas y debates.

El cómico adoptó otra posición recientemente e inició una serie de maniobras, como llevar a la Justicia a Lucas y a varios periodistas, bajo el justificativo de sentirse dañado en su imagen por calumnias e injurias. Así como también se muestra más abierto para dar entrevistas.

Justamente en ese sentido, Jey visitó el piso de Intrusos para dialogar con Flor de la V, para narrar su verdad, su visión de los hechos y ahí se produjo una confrontación muy picante con Laura Ubfal, con quien enebró un tenso ida y vuelta en la pantalla.

En un momento de la charla, Mammón frenó en seco a la periodista y le exclamó: “Perdón una cosita, Laura, si abrimos el juego al panel, ¿es para que hagan preguntas o para que me juzguen? Porque vos me estás diciendo: “Yo no te creo”. Pero eso no es una pregunta, Laura. De verdad me parece una falta de respeto de tu parte”.

Para dejar en claro su incomodidad, el comediante interrumpió a Pampito y bramó: “Estoy hablando con Laura”. Así, Ubfal tomó la palabra y le manifestó: “Te estoy haciendo una pregunta: ¿desde que estuviste con él, nunca te dijo nada?”.

Jey se le plantó a Ubfal.

De ese modo, Jey arremetió con intensidad y gritó: “Es irresponsable de parte de ustedes decir: “Me cuesta creerte”. ¿Qué me importa lo que te pasa, si te cuesta creerme? Y otra cosa, que me comparés con Darthés también me parece una falta de respeto”.

Con una atmósfera que se cortaba con un cuchillo, la panelista también lo criticó: “Estás un poquito soberbio, frená ahí. Estoy hablando de una estrategia judicial. Estás muy soberbio, altanero, no creo que te sirva la actitud que estás teniendo. Primero Darthés salió a hablar, después se tuvo que ir del país”.