La inesperada reacción de Lucas Benvenuto al ver a Jey Mammon en Intrusos

Jey Mammon fue entrevistado este miércoles en Intrusos (América). El ex conductor de La Peña de Morfi hizo su descargo en un mano a mano con Florencia de la V y su panel. Se declaró inocente e insistió con que Lucas Benvenuto mintió cuando dijo que lo conoció cuando tenía 14 años.

En este contexto, el joven reaccionó en sus redes sociales al mismo tiempo en que que Mammon estaba al aire en el ciclo de chimentos. Lo primero que hizo fue compartir una foto en sus historias de Instagram, en donde se ve una bandeja repleta de hamburguesas caseras.

Jey Mammon se defendió en vivo de las acusacioens de Lucas Benvenuto.

"Mirá qué relajado que estoy que te hice una docena de hamburguesas de avena, lenteja y verduras", escribió Benvenuto, dando a entender que está tranquilo en relación a la contradenuncia que piensa encarar Mammon en su contra.

Durante la charla, Jey arremetió contra Benvenuto. "Yo fui cagado a piñas y no tuve reacción porque cuando salió mediáticamente, yo no tenía manera de salir a hablar porque mientras me pedían que hablara, se paraban arriba de ese discurso. Ponían mi imagen y mi foto en una historia de una red de pedofilia", expresó el artista.

"Él mintió sostenidamente, dijo que a los 14 años me había conocido, y yo lo conocí cuando tenía 16. Y no fue ninguna violación, en absoluto", agregó de forma categórica.