El polémico argumento con el que Susana Giménez defendió a Jey Mammon

A pocos días de la entrega de los premios Martín Fierro, Susana Giménez regresó al país para ser parte de la gran gala de la televisión argentina. En diálogo con algunos cronistas, cuando le preguntaron sobre Jey Mammon, la diva no dudó en apoyar al actor con un polémico argumento.

Mientras llegaba a grabar una entrevista con Migue Granados, Susana Giménez fue abordada por movileros que le preguntaron sobre algunos temas de actualidad en el mundo del espectáculo, como la salud de Silvina Luna y de decisión de Jey Mammon de asistir a los Martín Fierro.

“¡No me digas que viene! Me parece fabuloso, me parece bárbaro. Por favor terminemos con toda esta estupidez, son cosas del pasado. Ahora una cosa nueva que la gente tendrá que respetar, pero lo del pasado es todo para sacarle guita”, sentenció categórica Susana Giménez sobre la denuncia contra Jey Mammon.

Los dichos de la popular estrella de Telefe llegan horas después de la reaparición del actor en televisión, con su primera nota en un estudio de televisión desde que recibió una grave acusación por abuso sexual.

Jey Mammon en su reaparición en la televisión con una nota en vivo en Intrusos. Foto: Captura TV.

Por otro lado, y más allá de que Jey Mammon tengra planeado asistir a la gala de los Martín Fierro, en más de una oportunidad ha dicho que no piensa en volver a la televisión, ya que considera que algo se quebró con ese medio y no tiene retorno.