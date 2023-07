La contundente opinión de Lucía Galán sobre Jey Mammon

En una reciente entrevista con LAM, Lucía Galán se expresó acerca del escándalo alrededor de Jey Mammon, quien está alejado de los medios de comunicación luego de la denuncia de Lucas Benvenutto por abuso sexual.



Sucede que la opinión de la artista no es una palabra menor, dado que siempre mantuvo una relación muy cercana con el humorista y conductor, que hace unos días anunció que iniciará acciones legales contra varios periodistas por el tratamiento del tema.



“Creo que es un tema muy delicado y muy profundo para desarrollar en un cumpleaños. Cumplimos 27 años con el hogar Pimpinela y trabajo hace 27 años con niños que sufrieron abusos, así que siempre voy a estar de parte de la gente que sufrió abusos”, dijo Lucía Galán.



“Yo lo que hubiera hecho eran salir a hablar en el primer momento. Si alguien viene el día de mañana y me dice a mí que yo hice algo, que yo no lo hice, sería la primera en dar nota sin dar explicaciones”, agregó la cantante.



Sobre su vínculo con Jey Mammon, Lucía Galán expresó su opinión sobre las reales intenciones que tuvo en su vínculo con el denunciante. “Yo tuve una relación muy cercana con Jey. Dudo que lo que haya hecho haya sido con mala intención”, sostuvo.



“Creo que todos los que estamos en este medio sabemos quién es, quiénes son y quiénes fueron los que cometieron algo similar, ¿no? Y por distintas razones no salieron a la luz o no se supo ni se dijo”, añadió.

Lucía Galán y Jey Mammón. Foto: captura de TV.



“Entonces, creo que a veces está un poco desbalanceada. Mi balanza siempre va a ir para el lado del niño abusado de la persona abusada y también apoyar a aquellas personas que se dieron cuenta de que cometieron un error”, remarcó Lucía Galán.



“Me pasa, muchas veces, tener que apoyar a madre y padre que reconocieron que tuvieron problemas con sus hijos y que actuaron mal y buscan apoyo terapéutico, una sociedad y un sistema que los apoye. A veces se encuentra el apoyo y a veces no”, concluyó.