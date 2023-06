Marcela Tinayre estalló contra América en Polémica en el Bar: "Hay que empezar a..."

La vuelta de Polémica en el Bar trajo una novedad histórica para el clásico ciclo: por primera vez tiene una conductora mujer. Ella es Marcela Tinayre, quien en hace unos días no se guardó nada en un momento de furia al aire.



Sucede que la conductora, completamente empoderada al mando de una mesa que históricamente siempre fue comandaba por hombres, ahora se puso firme para elevar un fuerte reclamo a las autoridades de América.





Es que en reiteradas oportunidades Marcela Tinayre expresó su descontento por los retrasos en el comienzo de Polémica en el Bar. En ese contexto, tiene un claro apuntado: Fernando Dente.



Hay un claro motivo por el cual los canales estiran o acortan el tiempo de los programas al aire y no es ningún secreto ni misterio: el rating. En ese contexto, los últimos días en América fueron muy vertiginosos y se buscó sacar rédito.



El martes por la noche, en LAM estuvo de visita una de las protagonistas de la semana: Morena Rial, quien volvió a apuntar muy fuerte contra su padre, Jorge Rial, acusándolo de haberla echado de su casa y también de haberla internado sin su consentimiento hace unos años.



Por otra parte, también se destacó la presencia de Sabrina Rojas en Noche al Dente. Justamente, luego de esa emisión, Marcela Tinayre aprovechó unos minutos en Polémica en el Bar para salir con los tapones de punta.

Marcela Tinayre se enojó por el retraso en el comienzo de su programa. Foto: captura de TV.



“Mi reloj me dice que estamos algo tarde, ¿no?”, dijo, con muchísima ironía, la conductora, quien ya no aguantó más su fastidio por los reiterados retrasos en el comienzo de su programa en América.



Pero eso no fue todo. El miércoles volvió a repetirse la situación. Por la visita de Rodrigo Tapari, Noche al Dente entregó ocho minutos más tarde. Esto hizo enfurecer a Marcela Tinayre. “23.23 José Núñez”, dijo la conductora. “Hay que empezar a horario. La hora es la hora”, agregó, muy enojada.