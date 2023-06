Revelaron cuál es la secuela del Covid que a Carmen Barbieri le complica la salud

Hace unos días, Carmen Barbieri comenzó a despertar por sus ausencias en Mañanísima y con su posterior internación. Ahora, se conoció que hay una secuela del Covid que la está complicando en su salud.



Primero fueron los panalistas de su programa en Magazine los que hablar de la salud de la conductora. Tanto Pampito como Estefi Berardi aportaron información en sus redes sociales en las últimas horas.



“Carmen hace unos días que no se siente bien. Por eso faltó al programa. Tenía síntomas respiratorios que no mejoraron con el tratamiento domiciliario. Por eso hoy a la mañana se dirigió a la Clínica Zabala y quedó internada”, comentó Pampito.

Carmen Barbieri tiene secuelas del Covid que hoy le complican la salud. Foto: captura de TV.



Por su parte, Estefi Berardi fue la primera en hablar de secuelas de Covid, que hoy le siguen pasando factura a Carmen Barbieri. “Quieren descartar que no sea un principio de neumonía”, comentó.



“Me cuenta que después del Covid sus pulmones quedaron débiles. Por eso se enferma seguido. Estaba con broncoespasmos. Esperemos que no sea nada grave, que le den bien los estudios y que el lunes vuelva a su casa”, agregó la panelista.



Asismimo, su jefe de prensa, Maxi Cardaci, dialogó con TN Show y actualizó la información sobre el estado de salud de la conductora y capocómica. “Es una neumonía atípica al final lo de Carmen, porque no tiene infección”, explicó.

Carmen Barbieri está internada y hay preocupación por su salud. Foto: captura de TV.



“Como tiene bronquios débiles, más lo que le pasó con el Covid, la están medicando y está en observación, en la Clínica Zabala, para controlar cómo evoluciona”, añadió Maxi Cardaci sobre la salud de Carmen Barbieri.



Por último, el jefe de prensa y confidente de la conductora contó que ella se encuentra de buen ánimo y contenida tanto por médicos como por amigos y familiares que la visitan. “Está en una sala común, súper bien, controlada y recibe visitas de su gente”, cerró.