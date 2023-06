Las fotos íntimas del cumpleaños sorpresa de Daniela de Gran Hermano

Luego de celebrar a lo grande el cumpleaños de Lucila “La Tora” Villar, a los ex Gran Hermano les llegó la hora de agasajar a Daniela Celis por sus 27 años. Y Pestañela tuvo motivos de sobra para emocionarse, porque sus ex hermanitos más cercanos se pasaron con la súper fiesta sorpresa que le organizaron junto con su círculo íntimo.

Feliz y muy conmovida con todo lo que prepararon Julieta Poggio, Romina Uhrig, Marcos Ginocchio y su novio Thiago Medina para su cumpleaños, Daniela Celis compartió en sus historias de Instagram cómo festejó este aniversario tan especial, que arrancó en la mañana del domingo, con un desayuno a domicilio, siguió con una tarde de cine y terminó a pura fiesta.

Todo fue un plan urdido entre los ex jugadores del reality de Telefe que salió a la perfección e incluyó una agenda de multiplanes en el día de Pestañela, que fue sorprendida al llegar a la noche a su casa, luego de una tarde de cine con Thiago.

"Feliz cumple, amiga mía. Te amo con todo mi corazón. Le doy gracias a Dios por ponerte en mi camino", expresó Romina en sus redes donde mostraron el momento en el que Daniela llega a su departamento y es sorprendida por los invitados en la entrada.

Los amigos de Daniela se ocuparon de que no faltara nada en su cumpleaños temático. Además de una deliciosa mesa de dulces, infinidad de globos en colores pastel y una torta que rezaba “Pestañela”, en la “Dani Fest” hubo pizza party, barra de tragos, tatuajes para todos y hasta globos con glitter con mensajes para la cumpleañera.

“Soy muy feliz” escribió la morocha para resumir a última hora la montaña rusa de emociones que vivió el día de su cumpleaños en el que su pareja, Thiago, tuvo un papel protagónico.

Daniela fue agasajada en su día. Instagram Daniela Celis.