Silvina Luna subió un video antes de entrar al quirófano y mostró sus moretones

Silvina Luna continúa internada en el hospital Italiano, donde sigue sometida a diálisis y haciendo un tratamiento para solucionar el daño que le está causando una bacteria para lograr estar en condiciones de someterse a un trasplante de riñón. Recientemente, subió un video para sus seguidores antes de entrar al quirófano.

Desde hace ya algunos días Silvina Luna viene compartiendo en sus redes diferentes actualizaciones acerca de su estado de salud. La semana pasada mostró los nuevos medicamentos que están probando, advirtiendo también que se quedaría internada para seguir tratándose.

Ahora, durante la jornada de este viernes y desde el centro médico en cuestión, la modelo compartió un nuevo video con sus seguidores de Instagram. "Me están por hacer una sedación", explicó momentos antes de ingresar al quirófano.

Como parte de la grabación que subió a sus redes, la famosa también mostró el enorme moretón que tiene en uno de sus brazos y explicó cómo eran los siguientes pasos a dar con su cuerpo.

"Me están por hacer una sedación, me van a hacer un picc en el brazo para poder recibir medicación intravenosa", explicó. Luego aclaró: "En realidad, no es otro picc sino un catéter semipermeable para diálisis".

Cabe recordar que el problema renal que padece Silvina Luna se desató a causa de una hipercalcemia producida como consecuencia de una operación estética que le hizo Aníbal Lotocki en 2011. Desde entonces, su vida ha tomado un drástico giro.

Silvina Luna contó cómo viene su proceso de internación y el tratamiento que está recibiendo.

"Vuelven a ponerme uno (un catéter), porque se me salió, miren el moretonazo que me quedó", explicó Silvina Luna, mostrando el enorme moretón en su brazo pero sabiendo que es vital que le coloquen otro catéter para que pueda continuar con la diálisis.