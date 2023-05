Pampita vs. Mar Tarrés: el trasfondo y verdadero motivo de la pelea

Pampita y Mar Tarrés protagonizaron en los últimos días un polémico cruce en las redes sociales luego de que la conductora se negara a firmar una petición para la construcción de un hospital público veterinario en Córdoba.



Ante la negativa, la influencer la escrachó en las redes sociales y eso motivó la fuerte respuesta de Pampita, quien la acusó de mala persona por difundir una conversación para hacerle daño a otra persona, en este caso a ella misma.



“Lo de Mar me molestó. Yo no me manejo así. No me gusta que no se acepte un no. Tengo derecho a decir que no. No firmo cosas así a la ligera. Decido dónde poner mi firma y me gusta investigar”, expresó Pampita en su descargo.

Pampita y Mar Tarrés protagonizaron una fuerte polémica en las redes sociales hace unos días.



“Yo tengo mis propias causas y si me dicen que no, jamás se me ocurriría cuestionar a alguien. Sentí que se colgó de mí”, aseguró la conductora ante el escándalo que se generó a raíz de escrache de Mar Tarrés.



Ante la tamaña repercusión que tomó el conflicto, el periodista Juan Etchegoyen explicó de dónde surgió la fuerte enemistad que hay hoy en día entre Pampita y Mar Tarrés, que no habría nacido con el episodio de la negativa a firmar la petición.



Según el conductor de Mitre Live, la guerra se desató en una visita que la influencer cordobesa había hecho al programa Pampita Online, en donde se sintió discriminada por su peso. Juan Etchegoyen recordó una entrevista en donde se habló de aquella desagradable situación.

Mar Tarrés contó que fue discriminada en el programa de Pampita. Foto: @martarresok_.



“A la cordobesa le dijeron obesa en el programa de Pampita y ella no hizo nada. Quizás ni se enteró Caro, pero Mar la pasó extremadamente mal. Ese día la actriz se fue llorando”, comentó Juan Etchegoyen.



Al recordar la entrevista, puso al aire lo que Mar Tarrés había contado. “Estábamos en maquillaje cuando recién empezaba el programa. Estaban todas las chicas panelistas y Puli Demaría. Puli se da cuenta de que yo era la invitada del día y me dice: ‘Vos sos Marta, la que es modelo de talla grande. ¿Vos sos obesa, no?”, relató hace unos años la influencer.