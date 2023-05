Marcela Tauro opinó qué habría que hacer sobre la cancelación a Jey Mammón

La polémica que tomó a todo el medio televisivo tras la denuncia de Lucas Benvenuto en contra de Jey Mammón por abuso de menores sigue dando tela para cortar, entre nuevas declaraciones por parte de los involucrados y opiniones por colegas del ex presentador de La Peña de Morfi. Esta vez, quien brindó su opinión fue Marcela Tauro.

El escandaloso tema fue tratado en el ciclo Instrusos, de cara a la proximidad de la entrega de los premios Martín Fierro. Muchas personalidades del medio esperan que el músico denunciado no haga acto de presencia e, incluso, algunos se preguntan si será invitado o qué sucederá con la nominación para La Peña de Morfi, el magazine más exitoso de Telefé.

En medio del debate, Tauro fue tajante a la hora de expresarse sobre la situación que atraviesa Jey Mammón. “Para mí no está bien cancelar ni a Jey ni a nadie”, comenzó diciendo la periodista, en relación a la tendencia de desplazar a las personas denunciadas. En tal sentido, cabe recordar que el músico fue desvinculado de Telefé.

“Y de última, probar”, sugirió Tauro y luego agregó: “No sé, yo le daría una segunda oportunidad y ver si la gente lo elige. Yo creo que la gente lo elige, porque si no hay una hipocresía terrible”. En tal sentido, explicó: “Porque una cosa es lo que le dicen en la calle y después ver lo que pasa. Y los que critican en las redes son los mismos que después te ven en la calle y te dicen ‘¿me das una foto?’”.

En tanto, Maite Peñoñori agregó: “Cuando fue todo el escándalo de Martín Salwe y Locho en ‘El Hotel de los Famosos’, había gente que lo insultaba en redes pero después se lo cruzaba en la calle y tenían la mejor. Es decir, creo que las redes dan una impunidad que, después, a la hora de estar cara a cara con la persona, muchos no reaccionan igual”.

Previamente, Marcela Tauro había asegurado “no creerle nada” a Jey Mammón, cuando éste había lanzado un descargo público a través de sus redes sociales, en el que negaba las acusaciones hechas por Lucas Benvenuto. “La verdad es que no le creo. Perdón, no soy juez para decir esto, pero es actor. No le creí”, dijo en ese momento.

“Por eso pedí verlo dos veces, los tiempos, las pausas, tener que leer, intento ponerme en el lugar de él, de verdad, pero no le creo. Además, yo hubiera hablado en seguida. Traté de analizarlo. Primero lo vi en la pantalla gigante. Ni una lágrima, yo no le creo”, opinó en ese momento la periodista mientras que su colega Karina Iavícoli sumó: “Tengo la sensación de que quiere más recuperar su vida más que se sepa la verdad”.

Cabe recordar que Jey Mammón sigue negando las acusaciones y adelantó que, junto a sus abogados, prepara una demanda civil millonaria. La intención del músico es llevar a Yanina Latorre, Flor de la V, Ángel de Brito y Karina Mazzocco ante la justicia, buscando una compensación económica y asegurando que su objetivo no es el dinero, sino “revelar la verdad”. En diálogo con Infobae, Mammón aseguró que se siente como "muerto en vida" y que no puede evitar esa sensación pese a tener el cariño de la gente.