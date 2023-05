Revelaron los motivos de la escandalosa pelea al aire entre Marcela Tauro y Luis Ventura

En Socios del Espectáculo recordaron el escandaloso cruce que protagonizaron Marcela Tauro y Luis Ventura al aire de Intrusos, en el año 2012, ocasión que aprovechó Nancy Duré para revelar los motivos de esa pelea.



A raíz de la discusión que se dio en C5N entre Diego Brancatelli y Paulo Kablan, quien abandonó el estudio, se hizo presente el recuerdo de la pelea entre Marcela Tauro y Luis Ventura, que estaba reemplazando a Jorge Rial en Intrusos. “Marcela lo manda a cagar básicamente a Ventura”, recordó Adrián Pallares.



Allí, pusieron la grabación de aquel escándalo. En el piso de Intrusos estaba Vanesa Carbone, discutiendo acaloradamente con Marcela Tauro. “Perdón, perdón, perdón. Lo discuten después. Nos estamos desviando para otro lado”, dijo Luis Ventura. “Dejame cerrar”, le pidió la invitada. “Pero si te dejo cerrar, ella te responde y terminamos a 3 y media de la tarde”, le respondió el conductor del programa en aquel entonces, desbordado por la situación.



Como la discusión no se detenía, Luis Ventura se quejó. “Entonces, las voy a invitar a que se levanten y arreglen el tema ahí. Les estoy diciendo que terminemos la historia. Lo arreglan después fuera de cámara. Estamos haciendo un programa de aire, chicas”, reclamó.



Los intentos del conductor por frenar el escándalo eran inútiles, por lo que él también se terminó enojando. “Pero hagan el programa ustedes, entonces. Porque a mí me están dando otra orden por acá (señala la cucaracha). Cada uno hace lo que se le cantan las pelotas. Estoy al frente de un equipo”, remarcó Luis Ventura.



En ese momento, Marcela Tauro expresó: “Yo no tengo por qué soportar que me vengan a falta el respeto”. Cuando Luis Ventura intentó decirle que estaba de acuerdo, la panelista estalló. “Andá a cagar”, le dijo mientras se retiraba del estudio.

Marcela Tauro y Luis Ventura. Foto: captura de TV.



En ese momento, Nancy Duré reveló los detalles de esa pelea. “¿Sabés lo que pasó en el corte? A Marcela la fueron a rescatar. Bajó la señora (Liliana) Parodi, que sentó en su silla a la señora Tauro y a la señora Carbone le dijo: ‘Muchas gracias por todo. Te podés retirar’”, contó.



“Carbone estaba hablando de algunas cosas que vinculaban al conductor del programa y que Ventura no estaba escuchando porque estaba escuchando la cucaracha. Ahí es donde Tauro empieza a discutir y Ventura no se había dado cuenta”, agregó la panelista.