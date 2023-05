El sorpresivo respaldo de Mario Pergolini a Jey Mammon: "Quiero una foto como..."

Hubo un antes y un después en la vida de Jey Mammon a partir de la denuncia pública de Lucas Benvenuto por abuso sexual. La imagen del conductor cayó estrepitosamente, al punto de que no es segura su vuelta a la televisión. Ahora, quien sorprendió con un fuerte apoyo fue Mario Pergolini.



Es que desde hace algunas semanas se habla de la posibilidad de que Jey Mammon vuelva a los medios, luego de que pasara un tiempo, viaje a España de por medio, desde que estalló el escándalo.



Sin embargo, desde Telefe ya anunciaron que, en el caso de volver a trabajar en televisión, no será en su pantalla, dado que lo quieren bastante lejos al conductor y humorista, cuya imagen pública se vio muy afectada por la denuncia.

Jey Mammon recibió el inesperado apoyo de Mario Pergolini. Foto: captura de TV.



Ahora, quien salió a hablar y darle un fuerte respaldo mediático fue Mario Pergolini, quien, incluso, fue más allá: tiene planeado que la vuelta de Jey Mammon sea con él, en Radio Vorterix.



“Hay que volver de a poco. No quiere tele. Está bien para volver, un golpe así de efecto. Nos la jugamos todos, es la última jugada. Quiero una foto como Quiros con todos los del PRO. Lo quiero a Jey Mammon en el medio y todos nosotros atrás”, comentó Mario Pergolini.



Esta sorpresiva declaración del conductor radial y empresario se da en el marco de una polémica por la posible vuelta luego de lo que fue la grave denuncia de Lucas Benvenuto, que le costó su trabajo en La Peña de Morfi, lugar en el que alcanzó el punto más alto de su carrera. Justamente, su ex compañera en la conducción, Jésica Cirio, había opinado al respecto.

Mario Pergolini le brindó su apoyo a Jey Mammon en medio de rumores de una posible vuelta a los medios.



“Hablé en ese momento y ahora en este este tiempo no volvimos a hablar. Me afectó por todo lo que pasó, por el programa, por toda la gente de mi equipo con la que llevamos años en el programa. Por donde lo mires, es una situación muy complicada”, sostuvo Jésica Cirio.



“No lo sé. Es algo que tiene que ver la gente y él. Me siguen sorprendiendo estas cosas. Uno nunca deja de sorprenderse, pero estas situaciones te angustian, te sorprenden y te desconciertan”, cerró.