 Romina Manguel pidió levantar La Peña de Morfi: la reacción de Georgina Barbarossa

La Peña de Morfi continúa sin encontrar el remplazo definitivo de Jey Mammon. Desde la producción del ciclo de Telefe pensaron en un cambio de conducción, recordemos que Georgina Barbarossa fue la convocada para reemplazar al artista hasta que se encontrara la persona indicada, pero Soledad Pastorutti finalmente no será parte del ciclo.

Ahora la parte ejecutiva del programa deberá retomar el desafío de encontrar a la persona indicada para ocupar el lugar. Por ahora Jesica Cirio sigue siendo la encargada de conducir el programa junto a Barbarossa.

Jésica Cirio junto a Georgina Barbarossa.

En este tumultuoso contexto, la periodista Romina Manguel opinó que se debería levantar La Peña de Morfi. Además, cuestionó la conducción de Barbarossa.

"Lo lamento por La Peña de Morfi, hacemos muchos chistes de humor negro con Gerardo o sobre Gerardo, y sobre Rozín. Pero no, le incomodaba mucho todo el escándalo. Gerardo siempre estuvo muy lejos del escándalo", comenzó expresando en el programa radial La Once Diez.

Romina Manguel.

Luego disparó: "No sé quién dijo el otro día y por supuesto, pienso en el laburo de tantos compañeros y compañeras, y nadie quiere que lo levanten... (al programa). Pero si vos me preguntás, por ahí no está tan mal la idea de levantarlo. No sé si me gusta tampoco Georgina en la conducción".

Como era de esperarse, su comentario despertó repercusiones. Desde Socios del espectáculo (El Trece) fueron detrás de la palabra de la actual conductora del ciclo. "No tengo la menor idea, no voy a hablar de la Peña. No voy a hacer declaraciones porque ya es mucho despelote. Ya está, ahora no hablo más. Estoy feliz, se nota", cerró Barbarossa.