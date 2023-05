El video del ataque a puñaladas a Eloy Vargas, el ex Gran Hermano 2015

Confuso, muy confuso. Todavía no se dilucidó con claridad el episodio que incluye a Eloy Rivera, el ex participante de Gran Hermano 2015, y el actual novio de su ex pareja, Thalia De Mario. No obstante, acaban de filtrarse imágenes del ataque que recibió en plena vía pública.

En los últimos días se viralizó con fuerza la noticia de una agresión con puñaladas de la que fue víctima el ex hermanito, por el cual quedó hospitalizado por la gravedad de las inserciones en su cuerpo del arma blanca, que podría tratarse de un cuchillo.

En Socios del espectáculo consiguieron un video exclusivo, aportado por un testigo del hecho, que mostraron al aire y retrata el instante exacto y preciso del apuñalamiento. Ahí se lo escucha a Eloy Rivera gritar: "Largá el cuchillo, Gato. Largá el cuchillo".

En cuanto a la explicación de todo esto, Adrián Pallares aportó: “La persona que nos lo manda nos cuenta que vio a Coronel escondido detrás de un árbol. Le llamó mucho la atención y por eso le daba miedo porque pensaba que estaba como para un asalto".

Por su parte, Paula Varela añadió otra lectura del caso de Rivera y exteriorizó: "Y la chica también saca como una especie de navaja. Que cuando llegó la Policía, la descartó. Por eso nunca se habló de otra arma en ese momento".

Eloy internado tras el ataque

Thalia había hablado el lunes con el ciclo de El Trece y esgrimió su visión de todo este extraño acontecimiento: “Tuvimos un episodio el viernes por la noche con mi pareja, Franco. Eloy se me acercó y él tenía una orden de alejamiento por varias denuncias anteriores. Se me acercó con un cuchillo muy rápidamente. Franco reaccionó automáticamente, trató de defenderse, salió corriendo detrás de él y se acuchillaron”.