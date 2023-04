El dramático testimonio sobre el estado de salud de Antonio Gasalla

Antonio Gasalla transita por un complicado estado de salud. El capocómico de 82 años sufre de un importante deterioro cognitivo desde hace varios años. Esta preocupante situación no solo afecta al mundo del espectáculo, sino también a sus familiares quienes llevaron el caso del actor a la Justicia para poder establecer una curatela.

En medio de este delicado momento, el hermano y la cuñada de Antonio dieron un dramático testimonio en diálogo con un móvil de LAM (América TV).

"Es muy feo el tema, no saben lo que estamos pasando. Es muy difícil. Está en manos de la Justicia", expresó su cuñada. Por su parte, Carlos, su hermano de 87 años, y quien se encarga de cuidarlo a pesar de ser mayor que él, optó por no brindar declaraciones.

Por su parte, Ángel de Brito contó detalles sobre el delicado estado de salud del actor: "Antonio Gasalla está atravesando un momento muy delicado de salud. No hay buenas noticias. Finalmente, lo que decidió la familia es que se realice una curatela con Antonio porque no se puede cuidar solo. Su estado fue empeorando, no está para vivir solo", comenzó informando.

Luego, el conductor se refirió a los diversos robos que sufrió el actor. "Los robos son totales. Le desvalijaron la casa a Antonio", comenzó contando. "Obras de arte espectaculares, las que imaginen, porque las vi. Empezó el robo económico cuando Carlos desapareció y después fueron llevándose todo. Desde sus recuerdos hasta muebles antiguos, esculturas. Vitreaux que él iba comprando cuando recorría los teatros del país", agregó.

Finalmente, de Brito reveló a cantidad de plata que faltaría de la caja fuerte. "Antonio tenía una caja de seguridad en un banco que decidió cerrarla, sacar el dinero y tenerlo en su casa. Y de ahí habrían desaparecido unos 500.000 dólares. Es lo que se calcula en efectivo. Billetes".