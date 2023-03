Nati Jota salió a defenderse luego de las duras críticas que recibió por viajar a la Antártida Argentina

Nati Jota publicó en los últimos días, una serie de imágenes en Instagram donde se puede ver a la presentadora muy feliz por estar en la Antártida Argentina.

"Orgullosa de poder acercarles la Antártida Argentina. Y yo cumpliendo otro sueño de esos que no sabía que tenía, conociendo un lugar ÚNICO y con el privilegio de poder compartirlo con ustedes. Eso es lo más especial de todo. Acá, en la Base Marambio (no puedo creer que digo Base Marambio y no es un chiste refiriéndome a un lugar recóndito -pero no tanto-) viven entre 80 y 200 personas, depende de la etapa del año, lejísimos del continente, con un clima super hostil, con una misión especial y en comunidad colaborándose todos entre todos, cada uno con su aporte y su rol. Nada, un flash. Y no saben qué amorosa la gente de acá, orgullosa de nuestra Antártida y mega servicial. Bueno, ¡los amo! Gracias por acompañarme e impulsarme en cada paso. Ya les seguiré contando y mostrando más" fue la leyenda que acompañó el posteo de Jota que ya tiene más de 152 mil me gustas.

Nati Jota compartió algunas imágenes de su aventura por el sur. Créditos: Instagram Natijota.

Una experiencia hermosa para la modelo; pero no para sus seguidores que salieron a atacarla por haber realizado el viaje en un avión militar, "con la plata del estado": "Lleven investigadores, bomberos, médicos, maestros y gente de las Fuerzas Armadas; que son más valiosos que cualquier famoso", es uno de los 1100 comentarios que se pueden leer en la publicación.

Por las críticas, la influencer dejó en claro su travesía por el sur, por medio de sus historias en Instagram: "Para sacar algunas dudas, porque leo información falsa replicándose y de manera sañosa. Estoy formando parte de un proyecto de divulgación sobre la Antártida Argentina, proyecto que pertenece a una productora que realiza contenidos educativos para jóvenes. No me trajo ningún medio particular".

Y agregó: "Entiendo que haya desconocimiento y en parte esa es mi misión, pero para los que cuestionan cómo vine o por qué vine como vine o si vine en un vuelo de línea con un pasaje pagado por no sé quien: la única manera de pisar acá es avión o barco militar (¡no hay vuelos comerciales!), en mi caso avión, y lejos de utilizarse por mí sola (¿¿¿Quién eraaa?? ¿¿¿Quién puede pensar eso???), había como otros 60 pasajeros más, entre científicos, personal, militares, otros periodistas, etc.; y víveres necesarios para las bases. El Hércules (el avión) en verano hace viajes con fluidez (siempre que el clima acompañe) entre Rio Gallegos y Base Marambio para hacer intercambios de personal y "cosas" varias".

La presentadora explicó porqué viajó a la Antártida Argentina. Créditos: Instagram Natijota.

También explicó que el lugar donde se encuentra es una base científica, y que no tiene otros fines, como vacacionar.

Nati Jota concluyó diciendo que no le va a dar más importancia a las agresiones y que seguirá compartiendo contenido para cumplir con el fin del viaje que es dar a conocer la Antártida de nuestro país.