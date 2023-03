De qué vive Elba Rodríguez, la primera campeona de Masterchef

MasterChef regresó con todo, con la prepotencia de un formato rendidor, que alcanzó picos de audiencia en las ediciones con famosos. El show decidió retornar a la competencia de amateurs, de personas que aman cocinar, ese que consagró a Elba Rodríguez, allá por el 2014.

Esa entrañable mujer que conquistó las hornallas se convirtió en un personaje público, aunque con el transcurso de los años modificó su perfil. Entonces la incógnita, a raíz del efecto de cimbronazo de Telefe de elegir a Wanda Nara como conductora, su nombre volvió al colectivo imaginario.

En esa época, Elba no se dedicaba a la gastronomía, sino que estudiaba la licenciatura en enfermería en la Universidad Nacional de Lanús y también llevaba adelante pasantías como auxiliar docente en esa casa de estudios. Así, ese rubro de la salud ya asomaba en su vida.

En la actualidad, Rodríguez desarrolla una gama variada de funciones en lo laboral, porque durante las mañanas sigue ligada a las sartenes y los medios, ya que comparte sus platos en un ciclo llamado Viva la vida, que se emite por la señal Unife.

Eso no es todo en el raid diario de Elba, que también se sumerge de lleno en el plano de la salud al desempeñarse como administrativa en la guardia de la Unidad de Pronta Atención de Wilde, donde acude a trabajar los fines de semana y los feriados.

Sobre esta gama variopinta de actividades, la campeona de MasterChef contó, en diálogo con Teleshow, lo que le genera: “En el programa estoy re bien porque hago lo que me encanta, cocinar. Y en la guardia también me gusta porque me mantiene cerca de la gente”.

En cuanto a su rol en el nosocomio, Elba detalló: “Soy enfermera, pero nunca ejercí, soy la primera persona que se encuentra el paciente cuando llega. Soy muy resolutiva, el paciente llega necesitando ayuda y yo estoy estoy con la mejor predisposición”.