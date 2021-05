El nuevo desafío de Elba Rodríguez: de campeona de MasterChef a modelo de lencería

En 2014, Elba Rodríguez alcanzó una importante popularidad en el país al proclamarse como la primera campeona de MasterChef. Desde ese momento, la cocinera comenzó a utilizar sus redes sociales para compartir recetas con sus fanáticos. Sin embargo, ahora sorprendió con una nueva faceta en su carrera: debutó como modelo de lencería.

"Les comparto el nuevo lanzamiento de Rose Velvet, una propuesta de lencería hecha a medida, porque nosotras no tenemos que adaptarnos a las prendas sino ellas a nosotras", comenzó diciendo junto a las postales que asombraron a sus más de 130 mil seguidores.

"Gracias por darme un desafío totalmente distinto a lo que realizó todos los días. Si hay algo que me caracteriza es que siempre voy para adelante con todo lo que se presenta en la vida, como muchas mujeres que hacemos posible hasta lo imposible. Una virtud que llevamos dentro siempre", agregó.

Finalmente, acompañando de varios emojis riendo, cerró: "Seguro más de una persona quedó en estado de shock".

La publicación cosechó miles de 'me gusta' y decenas de comentarios. "Hermosa Elba me encanta que te muestres tal cual sos. Bella por dentro y fuera", "Te aplaudo de pie por ese empuje que tenés. Sos una mujer con todas las letras. Que el éxito te abrace, la abundancia reine siempre en vos. Sos muy dulce y me encanta todo lo que hacés, porque lo hacés con el alma. Dios te proteja y te acompañe siempre", "Me encanta verte en otra faceta, siendo vos fuera de la cocina Elvita. Bravo, estás muy linda. Te felicito", son algunos de los mensajes que se pueden leer.