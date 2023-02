El video de Coti de Gran Hermano a cara lavada

Desde que salió de la casa de Gran Hermano, Coti Romero supo cómo mantenerse en boca de todos y como tendencia en las redes sociales, ya sea por elogios y comentarios positivos de sus fans, como de algunas críticas de sus haters.



La correntina logró aprovechar como ninguno de los ya eliminados la fama que les da Gran Hermano. De esta manera, continuamente suma publicidades de productos y servicios vinculados con cuestiones estéticas.



Ahora, Coti sorprendió a sus seguidores de Instagram con una nueva publicidad. ¿Qué tuvo de particular? Que se mostró durante algunos segundos a cara lavada, para luego aparecer completamente maquillada.



Hoy ya podría decirse que Coti dejó de ser una ex Gran Hermano y es una auténtica influencer. En ese contexto, no tuvo reparos en mostrar el antes y el después de aplicarse un kit de cosméticos.



Por supuesto, como suele pasarle a Coti desde que salió de la casa más famosa del mundo, como la llama Santiago del Moro, recibió comentarios positivos, que son la mayoría, pero también algunos negativos.



No solo la criticaron por la permanente preocupación por su imagen, sino que también le remarcaron algunas “imperfecciones” en su rostro. Incluso, otros hasta aseguran que a Coti “se le subió la fama a la cabeza”.

Coti Romero, de Gran Hermano. Foto: Instagram.



No es la primera vez que Coti es cuestionada en las redes sociales por su preocupación por mejor estéticamente su imagen. Muchos le remarcan que, siendo muy joven, no debería realizarse tantos retoques.



“Chiquis, dejen de preocuparse por mí. No me hice nada del otro mundo; ácido hialurónico en los labios (que desaparece en menos de un año). Y no me voy a hacer nada más. Además, nunca está de más arreglarse la dentadura. Preocúpense por ustedes”, expresó Coti hace unos días.