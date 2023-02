El increíble parecido de Orlando Bloom con un histórico futbolista argentino

Se dice que Orlando Bloom tiene un gran parecido físico con Ariel “el Burrito” Ortega. Las comparaciones surgieron cuando el actor inglés daba sus primeros pasos en la pantalla grande y, en especial, cuando se volvió famoso gracias a sus participaciones en las sagas de El Señor de los Anillos y Piratas del Caribe.

Orlando Bloom y el Burrito Ortega: la historia de un parecido

Hacia comienzos de este nuevo siglo, Orlando Bloom (13 de enero de 1977) daba los primeros pasos de una carrera que lo llevaría a convertirse en uno de los actores más destacados y exitosos del mundo. Ariel Arnaldo Ortega (4 de marzo de 1974), por su parte, ya había vivido algunos de los grandes momentos de su carrera, entre ellos varios títulos con River Plate y 3 mundiales jugados con la selección argentina (Estados Unidos 94, Francia 98 y Corea – Japón 2002).

Ortega y Bloom, años atrás. Foto: taringa.net

Cada una con su propia legión de fans, no pasó mucho tiempo hasta que varios notaron el parecido físico que existe entre ambos, sobre todo en sus rostros. Las facciones faciales, la forma de los ojos y otros detalles como cejas, boca y pelo llevaron a compararlos y a hablar de una gran similitud.

Es más: cuando el Burrito Ortega atravesaba los últimos momentos de su carrera futbolística, los cuales no estuvieron a la altura de lo que supo demostrar durante muchos años, no faltaron los que se preguntaron si, en realidad, no sería el propio Orlando el que estaba jugando al fútbol.

Qué es de la vida de Orlando Bloom y el Burrito Ortega

Orlando Bloom acaba de cumplir 46 años y cuenta con una carrera llena de éxitos, entre los que se encuentran los de las películas Todo sucede en Elizabethtown, El amor y otros desastres y Main Street. En pareja con la cantante Katy Perry, se prepara para el estreno de lo que promete ser una de las grandes obras del año, Gran Turismo, película en la cual trabaja junto a David Harbour (Stranger Things) y Thomas Kretschmann (Avengers: Era de Ultrón).

El Burrito, por su parte, está próximo a cumplir sus 49 años y en noviembre del 2022 cumplió una década desde que se retiró de la actividad profesional. En la actualidad, sigue ligado a River, ya que juega al fútbol para el Senior del Millonario y se desempeña como coordinador del selectivo infanto–juvenil.