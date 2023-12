Marcela Tauro prendió a fuego a Nico Occhiato y aseguró que "salió con varias famosas"

En el último tiempo se habló mucho sobre una supuesta relación amorosa entre Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña, ambos compañeros de Luzu TV. En ese contexto, Marcela Tauro mandó al frente al conductor y contó quiénes son las famosas con las que salió.



Sucede que el creador de Luzu TV y la panelista de Nadie dice Nada negaron rotundamente que haya una historia de amor entre ellos. Por lo tanto, la periodista decidió sacar a la luz los secretos del influencer.



Según contó Marcela Tauro, Nicolás Occhiato salió con varias famosas, más allá de no haber blanqueado ninguna de esas relaciones, algo que cuestionó de manera contundente Laura Ubfal.



“Yo noté mirada incómoda en él”, comentó Marcela Tauro. “Aparte, no puede ser que Occhiato no haya blanqueado a nadie, ni tenido a nadie, en tantos años”, acotó Laura Ubfal. “¡No, nena! ¡Yo sé de cada una que salió con él!”, agregó Tauro.



“Hoy en día, él es uno de los más lindos, de los más sexies”, consideró la periodista en referencia al presente que está viviendo Nicolás Occhiato. “Lo que pasa es que es muy reservado”, remarcó Karina Iavícoli.

Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña. Foto: captura de TV.



“No blanquea”, insistió Laura Ubfal. “Yo tengo que conozco varias famosas. Algún día me voy a animar a decirlo. Pero famosas, famosas, actrices, periodistas y demás”, aseguró Marcela Tauro, dejando abierto el misterio.



Más allá de las especulaciones, tanto Nicolás Occhiato como Flor Jazmín Peña se mantienen en la postura de negar algo que para muchos es algo evidente, que efectivamente están viviendo un romance. Habrá que esperar.