Quienes fueron los famosos que vieron la obra de Susana Giménez en Punta

Como es costumbre todos los veranos Susana Giménez disfruta en las playas de Uruguay, donde pasa toda la temporada de verano, pero este 2023 es un tanto especial ya que, hace unas semanas, lanzó una fuerte decisión que tomó respecto de su carrera como actriz: “Mi despedida del teatro es definitiva”.

Es por ello que su participación en 'Piel de Judas' tiene fecha de vencimiento. La obra teatral se reestrenó en Punta del Este este 22 de diciembre, y cuando culmine a fin de enero, también será la despedida de la Susana Giménez. Por esta razón, Sebastián Yatra no quiso perdérselo y sorprendió a la diva en plena función.

Sebastián Yatra sorprendió a Susana Giménez en los escenarios de Punta del Este

Asimismo, el cantante colombiano compartió un divertido video a través de sus historias de Instagram, donde mostró con quién se encontró en el teatro. “Uno se sienta por acá y miren a quién tiene atrás”, expresó Yatra, mientras enfocó con la cámara al otro invitado sorpresa, quien hizo un gesto divertido hacia el objetivo del celular del cantante.

Cristian Castro fue el otro artista que asistió a la obra de teatro, este sábado por la noche, y disfrutar de una función única ante una sala colmada. Lo más curioso de esto, es que los cantantes no se conocían pero rápidamente forjaron una buena relación y se fundieron en un abrazo afectuoso para luego posar con la conductora en varias imágenes tras su actuación estelar.

Posteriormente, Susana Giménez posteó un video en el que apareció al lado del ex de Tini Stoesel: “Sebas, te quiero. Bienvenido a Punta del Este”, expresó la actriz, mientras que Yatra le dedicó unas palabras de elogio: “Me dejaste sin voz de todo lo que me reí”, apuntó. Por su parte, la diva respondió: “Mentiroso. ¿En serio te reíste? Mi amor. Bueno, divertite mucho, pero cuidate”.

Sin dudas ambos artistas pasaron un hermoso e inolvidable momento junto a la diva de la televisión argentina que decidió ponerle fin a sus días arriba de un escenario.

Cristian Castro disfrutó de la obra teatral de Susana Giménez, Piel de Judas

Respecto a su futuro laboral, Susana Giménez contó que en el 2024 tendrá un nuevo proyecto en la televisión argentina, motivo por el cual motivó su salida del teatro.

“Recibí la propuesta y dije: ‘Bueno, entonces aprovecho y me retiro del teatro, porque realmente es lo que más me cansa’”, señaló, en tanto que argumentó: “El teatro tiene mucha cosa: mucho cambio de ropa, de zapatos, de estudiar la letra. Siempre tenés que sentirte bien. No te puede doler la cabeza, el estómago o el pie, nada”.