Lali Espósito, en guerra con LAM: se negó a dar una nota y denuncian que un guardaespaldas golpeó al notero

Lali Espósito vuelve a estar en el centro de la polémica. Luego de sus declaraciones por la victoria de Javier Milei y de que Iñaki Gutiérrez, el asesor digital del flamante presidente, la tratara de delincuente, la artista pop protagonizó un escándalo a la salida de un bar de Chacarita.

En la puerta del local se encontraba un móvil de LAM (América), quien tenía por objetivo entrevistar a la cantante. El cronista Santiago Sposato no solo no pudo lograr la nota, sino que además denunció que fue agredido por el personal de seguridad de Lali.

"Estuvimos hasta altas horas de la madrugada esperando que salga una Lali Espósito que, para nosotros, hasta ayer era desconocida. Habíamos tenido buenas experiencias siempre con ella, pero lo de ayer... veíamos ya que el clima no era bueno", comenzó contando el movilero.

"También nos confirmaron después que no estaba de muy buen humor porque la tracción en redes de su nuevo clip fue muy baja. En las primera tres horas solo la habían visitado 40 mil personas, y hasta ahora pasó las 200 mil nada más", agregó.

Luego, reveló que la artista tuvo una discusión con su equipo de producción por elegir esta semana para compartir el tema, ya que ella estuvo en el ojo de la polémica por cuestiones políticas.

"Nos sorprendió la salida de ella. Había muchas fans esperándolas. No había otra cámara. La gente que había era de seguridad. Justo antes de que salga, personas de seguridad hicieron como un pasillo para que no pudiéramos tener contacto con ella. La pasamos bastante mal, me empujaron, me sacaron, y tengo todavía un golpe en el cuello", describió Sposato.