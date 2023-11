El mal momento que pasó Georgina Barbarossa tras hacerse una cirugía estética

Este sábado por la noche se vivió un hermoso momento cuando PH, Podemos Hablar tuvo de invitados al cantante Luciano Pereyra, a la actriz Jorgelina Aruzzi, la modelo y periodista de espectáculos Luli Fernández, el actor y modelo español Jesús Mosquera y a la talentosa Georgina Barbarossa.

Como tiene acostumbrados a sus televidentes, el programa dio tela para cortar entre las cuales estuvo el relato de Georgina Barbarossa, respecto al momento espantoso que debió atravesar luego de una cirugía estética a la que se sometió.

Georgina Barbarossa contó detalles del post operatorio traumático que le tocó vivir

Fiel a su estilo, carismática y divertida, la conductora de 'A la Barbarossa' deslumbró a todos y contó detalles desconocidos de su vida, que incluso sus propios fanáticos desconocían.

Si bien hasta hace unos meses era una de las conductoras de 'La Peña de Morfi', debió someterse a una operación en su rodilla y en plena etapa de recuperación, la actriz decidió estar presente tras la invitación de Andy Kusnetzoff. Y, luego de tener que pasar al frente los que pasaron un mal momento, Georgina Barbarossa contó la situación que tuvo que atravesar.

Es que, hace unos años, en una época donde los retoques estéticos no estaban tan a la moda y para llegar a los famosos se hacía mediante un canje, fue así que la conductora llegó a las manos equivocadas, aunque no quiso revelar quién fue el responsable.

Lo cierto es que el relató comenzó así: "Una vez me pusieron botox, alguien que no sabía, se dice el pecado pero no el pecador, en la zona de acá, de los labios. Y no sé puede poner en la boca…”, lo que generó muchas risas entre los presentes. Y siguió: "Tenía que tomar el mate con una bombilla así (se acomoda el dedo en la boca). Hablaba todo así, no podía. Entonces fui a que me lo acomoden, te lo empiezan a romper ahí en el momento. Se me caía todo, no podía”, confesó.

Georgina Barbarossa se llevó todas las miradas en Ph, Podemos Hablar

Tras esta horrible y mala experiencia, afirmó que no volvería a revivir, y recordó que pasó mucha vergüenza aquella vez, dado que, durante unos días, el labio superior quedó paralizado, a punto tal de que no podía hablar bien y ni siquiera tomar mate de forma correcta.

Por su suerte fue tan solo un mal momento y, como es característico de la conductora y actriz, lo contó de tal manera que los participantes se divirtieron muchísimo.