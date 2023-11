Nati Jota sorprendió al explicar por qué se saca selfies en el ascensor

Si hay alguien que tiene actividad casi permanente en las redes sociales es Nati Jota, ya sea con publicaciones referidas a sus trabajos o bien cuestiones netamente relacionadas a su día a día personal.



Hace unos días, la conductora de Sería Increíble deslumbró a sus seguidores de Instagram al posar con una microbikini color lila, con la cual, una vez más, marco tendencias, además de maravillar a todos con su sensualidad.

Nati Jota. Foto: @natijota.



No obstante, un detalle que llama la atención de los fans de Nati Jota es la enorme cantidad de selfies que se saca en el ascensor del edificio en donde vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora, reveló el insólito motivo.



“Mi ascensor es demasiado lento como para no sacarme selfies. Y si no las subo, ¿para qué las saco?”, escribió Nati Jota en una historia de Instagram en la que publicó, como era de esperarse, una selfie en el ascensor.



En la imagen que compartió para sus más de dos millones de seguidores de Instagram se la puede ver luciendo un conjunto deportivo más que canchero, cuando se disponía a salir para entrenar.

Nati Jota, en el ascensor. Foto: @natijota.



En más de una oportunidad, Nati Jota se muestra en las redes sociales mostrando sus looks deportivos para entrenar, ya sean con selfies, como en este caso, o con algunos videos, que luego reciben una gran cantidad de likes.



Sin duda, Nati Jota está pasando un excelente momento profesional y de marcado crecimiento, principalmente desde que se abrió de Nadie dice Nada, el streaming de Nico Occhiato en Luzu TV para conducir su propio programa en Olga.