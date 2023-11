Celeste Cid mostró fotos de su niñez y comparó esos looks con los actuales

Celeste Cid asombró a sus fanáticos con imágenes inéditas de su infancia con las que enterneció al universo de las redes sociales. Este dulce posteo, lo realizó con la intención de identificar las diferencias de la moda de antes con la actual.

Por medio de su cuenta personal de Instagram, la artista se animó a realizar un original reto, al comparar su look de cuando era chica con su apariencia de ahora. En la primera foto que Celeste Cid posteó de su niñez luce un vestido a cuadros y el pelo recogido. Con simpatía, escribió: “En esa casa. Finísima, sacándome la bombacha”.

Para la segunda publicación, la actriz se muestra de pequeña con un cárdigan de color rojo, en la playa. “Ok, me sigo vistiendo de la misma manera. La historia de mi vida podría resumirse en cuando tenés la Luna en casa 4?, expresó Celeste Cid con un tono divertido.

Por otra parte, la artista confesó, semanas atrás que logró dejar atrás su adicción por el tabaco y profundizó en la dificultad de este proceso. “Lloré, engordé, adelgacé y volví a llorar. Hoy viéndolo a la distancia celebró toda esa calesita. Lo que queda después del sacudón es alegría y calma”, expresó Celeste.

Siguiendo el hilo de su vida personal, Cid oficializó, hace seis meses, su relación amorosa con Abril Sosa, ex baterista de Catupecu Machu, de quien se muestra muy enamorada en el universo cibernético, sin miedo a evidenciar sus sentimientos.

Los tortolitos viven su presente de manera intensa, entregándose por completo a la pareja. Incluso, el músico le obsequió un anillo a la actriz a modo de compromiso. Lejos de ocultarlo, Celeste subió un retrato del mismo a su cuenta de Instagram y escribió: "Lo que la luna nos dejó".

Respecto a esta propuesta, la actriz dialogó con el programa Implacables y se refirió a la posibilidad de caminar hacia el altar. "Bueno, vamos viendo. El anillo está. No me sorprendió la propuesta porque cuando el amor explota, abarca, y eso está bueno, se celebra", manifestó la artista. En este sentido, concluyó: "Somos los dos bastante caseros, domésticos, veremos si haremos un festejo, no creo que sea a lo grande. Sí seguro será con la gente querida cercana".