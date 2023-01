Quién es la novia de Benjamín, el hijo del “Kun” Agüero y Gianinna Maradona

Ninguna aparición de Sergio “El Kun” Agüero tiene desperdicio. De cada una de ellas se desprende alguna anécdota divertida o algún título. Y su última salida en Twitch no fue la excepción, ya que contó una novedad de su familia.



El ex futbolista reveló que su hijo, Benjamín, fruto de su relación con Gianinna Maradona, está de novio con una chica llamada Sofía. Si bien el adolescente no acotó nada, se sonrojó, confirmando lo que contaba su padre.



Sofía es una compañera del colegio de Benjamín Agüero y tiene una fuerte actividad en la red social TikTok, donde cuenta con más de 70 mil seguidores, por lo que se puede afirmar que tiene una popularidad ya ganada.

El Kun Agüero y Benjamín Agüero.



Por otra parte, el propio Benjamín ya había dado señales de estar enamorado, cuando hace unos días, por el cumpleaños de Sofía, publicó en su cuenta de Instagram un tierno mensaje en un romántico posteo.



“Feliz cumpleaños a la mejor novia del mundo. Te amo muchísimo y espero que la hayas pasado re bien. Te amo”, había escrito Benjamín Agüero, haciendo oficial su nueva relación amorosa.



Hace unos días, El Kun Agüero reveló una insólita anécdota en la que también fue protagonista su hijo, Benjamín, en este caso durante su estadía en el Mundial de Qatar. “Los chicos me quería llevar con ellos a la Argentina. Me decían que me apurara, que se iba el avión”, contó El Kun.

Historia de Benjamín Agüero y la novia.



“Yo decía: ‘Dale, vamos’. Presenté el pasaporte y todo. Me iba con la Selección y ahí me acordé que lo tenía a mi hijo en el departamento, no lo podía dejar tirado. Lo llamé a Benja y le dije que iba para allá. Estaba tan cebado que me olvidé de todo”, agregó el ex futbolista.



“Qué lindo pedalín tenía. Tomé bastante. Estaba sin comer y te pega el doble. Sin me pasa algo, que me pase en Qatar. Leo se enojó y me dijo que parara”, había contado en su momento Agüero sobre el festejo alocado post consagración.