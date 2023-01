Cuál es el acaudalado patrimonio de Ricardo Darín, el actor mejor pago

Ricardo Darín vuelve a estar en el centro de la escena del cine nacional, con la película “Argentina 1985”, que ya ganó un Globo de Oro a la Mejor Película en Lengua no inglesa y ya se definió que competirá por el Oscar.



El actor de 66 años no solo tiene motivos de satisfacción en cuanto a lo actoral, a los reconocimientos por sus trabajos y proyectos, sino también desde el plano económico, dado que lidera la lista de los actores mejores pagos del mundo.



De acuerdo a People With Money, Ricardo Darín se ubica en el primer lugar del ranking de los 10 actores mejor pagados del año 2022, con unas ganancias totales que se aproximan a los 82 millones de dólares, una auténtica fortuna.

Ricardo Darín, en Argentina 1985.



Luego de algunos años sin grandes éxitos y una carrera que daba la sensación de que ya estaba tomando una curva descendente, llegó la película que cuenta cómo fue el Juicio a la Juntas, con un papel estelar, en la piel del fiscal Julio César Strassera.



Según informó People White Money, Ricardo Darín acumula la impactante suma de 82 millones de dólares entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022, con una ventaja de casi 50 millones de dólares sobre el segundo mejor pago.



¿De qué manera se crea esta lista anual? La revista mencionada toma en consideración factores como los pagos por adelantado, el beneficio de participación, ingresos residuales, endosos y trabajos vinculados a cuestiones publicitarias.

Ricardo Darín, el actor mejor pago del mundo.



En ese contexto, Ricardo Darín tiene un patrimonio de estimado de 245 millones de dólares. Según se supo, su fortuna está colocada en inversiones inteligentes en acciones, bienes inmobiliarios y respaldos lucrativos con los cosméticos CoverGirl.



Además, el prestigioso actor tiene propiedades por el mundo: además de su casa ubicada en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, cuenta con inmuebles en Punta del Este, Uruguaya, y Madrid, España.