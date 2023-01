Ricardo Darín confesó el gesto que tuvo una premiada actriz de Hollywood con él

Mientras crece la expectativa tras la nominación al Oscar de Argentina, 1985, Ricardo Darín confesó el gesto que tuvo una notable actriz de Hollywodd con él en un par de eventos.

En medio de las declaraciones que dio recientemente Ricardo Darín, el popular artista definió contó que se encontró en un par de oportunidades con Cate Blanchett en distintas galas relacionadas con el mundo del cine. En la primera oportunidad él la saludo a ella. Mientras que en el segundo encuentro, ella se acercó a la mesa del actor para darle la mano.

En diálogo con TN, Darín detalló: “La sorpresa más grande que me llevé fue cruzarme con Cate Blanchett. La felicité por su trabajo en Tár que, dicho sea de paso, es extraordinario. A los dos o tres días me la volví a cruzar en otro evento. Ella ya había visto Argentina,1985 y tuvo la amabilidad y generosidad de detenerse en nuestra mesa, darme la mano y felicitarme no solo por mi trabajo, sino también por la película, que le había encantado. Y eso son notas grandes de la alegría”.

A su vez, en la nota Ricardo Darín advirtió que Argentina, 1985 tiene rivales muy fuertes en la categoría Mejor película internacional. “Al principios son más de 90 películas, después se pasa a un shortlist de 15. Quedar entre las últimas cinco es un trabajo arduo, razón por la cual acompañamos a la película a todos los lugares que pudimos. Aún así eso no es garantía de nada. Siempre está supeditada a la medida de los demás”, explicó el artista.

Por otro lado, durante una entrevista con El Trece, Ricardo Darín dudó sobre su asistencia a la gala de los premios Oscar que se celebrará el próximo 12 de marzo. “No sé si voy a ir aún, por cábala. Tampoco estuve con El secreto de sus ojos. Sí estuve en El hijo de la novia y volvimos con la cola entre las patas. Tomémoslo con calma. Hasta acá la película ha hecho un camino extraordinario. Ha logrado ser abrazada en todas parte del mundo; lo comprobé porque estuvimos en todos lados: España, Italia, Inglaterra, Estados Unidos y la verdad que lo que le ocurre a la gente con la película es muy emocionante, casi que lo mismo que sucedió en Argentina”, enfatizó el actor.