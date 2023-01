La nueva novia de Diego Peretti: hace cuánto están y qué los une

Sonó el timbre, con ilusión atendió a esa señal y se topó con un regalo del universo. Diego Peretti encontró las emociones más maravillosas, las que aceleran el ritmo cardíaco y disfruta a pleno de este enamoramiento, que se transmutó en realidad hace cinco años.

El prestigioso actor rehizo su vida amorosa en 2017, cuando conoció a Andrea, la mujer con la que comparte su vida en la actualidad. De ese modo, el artista logró reconfigurar ese plano personal, luego de la extensa historia con Natalia Milazzo, la madre de su hija Mora.

Respecto a esta trama romántica, Diego se abrió de par en par y especificó algunos detalles del origen y de todo lo que vibra en sus fibras íntimas por su novia en una entrevista en el ciclo radial Agarrate Catalina, que conduce la periodista Catalina Dugli en La Once Diez.

“Estoy en pareja y muy bien. El sentimiento es como un combustible para seguir haciendo las cosas, seguir motivándote y estando abierto de cabeza. Es como algo muy vital”, reconoció Peretti respecto a la significancia de transitar por el enamoramiento.

Respecto a la llegada de esta maravilla en un tramo de su vida adulta, el actor opinó: “¿Si me lo esperaba? No hay edad para enamorarse. Dicen eso y es cierto, me parece. Al menos yo no tengo un cronómetro propio. No me esforcé para que sucediera, pero sucedió”.

A la hora de narrar el bienestar que late en su cotidianidad y lo que siente por esta mujer, Peretti describió: “Hace un par de años que estoy con Andrea. Estoy enamorado, muy bien, muy contento. Ella no tiene nada que ver con lo actoral. Me acompaña mucho, y yo a ella también”.

A pesar de moverse en otro tipo de contenido, mucho más vinculado a lo artístico, Diego se animó a hablar de tópicos como el casamiento o convertirse en padre nuevamente. En ese contexto, el actor sostuvo: “Nunca tuve ni con el matrimonio anterior, esa cuestión de ‘hay que casarse sí o sí’. No tengo esa presión. La idea es no tener hijos ahora y después no tengo idea. Hoy estoy pensando en qué hago en la semana como mucho”.