Nicole Neumann presentó a su hermana sueca y sorprendió con el gran parecido: las fotos

Nicole Neumann en medio del enfrentamiento con Fabián Cubero y Mica Viciconte, disfruta de un gran presente romántico con Manu Urcera. Y es que, la modelo parece estar más enamroada que nunca del joven piloto, quien contó que le gustaría convertirse en padre con la famosa.

Ahora bien, Nicole es una de las famosas argentinas con un perfil mediático casi nulo. Y es que, casi siempre que le consultan sobre las polémicas en las que es involucrada, decide no hablar para evitar que los escándalo sigan creciendo. Y muy pocas cosas se saben de su vida privada.

Sin embargo, hace un tiempo habló sobre la relación con su padre a quien conoció cuando tenía 18 años pero con quien hoy mantiene un buen vínculo: "El tipo me abandonó. Se fue. Es mucho más duro tener un papá que no te mire a un papá fallecido. A mí me resultó muy traumático".

"Me hizo tan mal que, al menos al principio, mis relaciones con los hombres fueron complicadas. De algún modo y en algún punto, yo esperaba el abandono, porque era lo que conocía de los hombres. Cuando tenía 18 años (y estaba en París trabajando) le escribí y vino a conocerme", agregó.

Y continuó: "Su abrazo fue salvador y sanador. Un clic. Me abrió la cabeza. Me dio valor en ese proceso para decidir mi libertad. Lo vi salir de la manga del avión y dije: 'Ese es mi papá'. Lloramos los dos. Me preguntaba: '¿Qué pasará ahora con este señor al que no conozco?'".

"Siempre recalcó que no hubo reproches ni pedidos de explicaciones, y que la buena comunicación en base al respeto mutuo fue la clave para empezar de nuevo. Supe su lado de la historia, porque hasta entonces solo tenía la versión de mamá respecto de su ausencia", contó.

Ahora bien, el padre de Nicole vive en Suecia hace años junto a su esposa e hija menor. Si bien hace tiempo Neumann habló de Clara, su hermana, al no estar cerca nunca se muestran juntas. Pero la modelo se encuentra en Italia por compromisos laborales de su novio y decidió reunirse con su familia y presentarla en las redes.

La joven es muy parecida a Nicole Neumann y al igual que su hermana, es amante de los animales y la naturaleza. De hecho, practica equitación. Si bien en el pasado contó que su sueño era modelar, eso parece haber quedado de lado.