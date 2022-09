La inesperada acusación de una actriz kirchnerista contra Carlitos Balá

La Argentina se despertó hoy con la triste noticia del fallecimiento de Carlitos Balá, el actor y humorista que supo alegrar y hacer reír a carcajadas a varias generaciones con una impronta inigualable.



Lógicamente, como era de esperarse, los medios tradicionales y las redes sociales se inundaron de mensajes y homenajes, de sentidas despedidas y de recuerdos que a partir de ahora se volverán imborrables.



No obstante, no sólo hubo mensajes de despedidas emotivas y de dolor por la partida de Carlitos Balá, sino también de los otros, de quienes expresaron en sus redes sociales sus cuestionamientos. Ese fue el caso de la actriz kirchnerista Marina Glezer.





Sucede que la actriz nacida en Brasil aprovechó un hilo de Twitter que inició la escritora Marina Mariasch, quien utilizó su cuenta de Twitter para comentar como fue su experiencia personal en su casa con el contenido del humorista. “Carlitos Balá, otro consumo cultura que me tenían prohibido. Al igual que Miliki, Fofo y Milikito (o sus variantes. Por supuesto, lo entendía en términos semánticos”, escribió en la red social.

Por su parte, Ana Correa continuó el hilo. “No sé bien por qué, pero en es casa se escuchaba más a Miliki y Milikito que a Balá. Y más a Víctor Jara que a Miliko. Bueno, así así”, tuiteó. Ambas eliminaron sus tuits.



Allí apareció Marina Glezer para lanzar una inesperada y cuestionable acusación contra Carlitos Balá. “Prohibido en casa también. Como todo negacionista y cómplice civil. Tan triste y cierto. Uno no se puede reír y cantar fuerte si al lado de tu casa están torturando gente. Así aprendí”, comentó.

Tuit de Marina Glezer.

Como era de suponerse, el comentario generó fuerte repudio en las redes sociales, en donde los usuarios le reprocharon las palabras en un día tan sensible y doloroso para varias generaciones por la partida de Balá.



Minutos después, y notando el repudio que había generado su mensaje, Marina Glezer intentó aclarar la cuestión. “No me da igual que desaparezca o muera nadie. No digo que el difunto del día tenga culpa, digo que somos un conjunto social. No es bueno distraerse, nomás”, sostuvo.