Quién es la verdadera novia de Joaquín Furriel tras el supuesto affaire con la China Suárez

Por estos días, Joaquín Furriel está embarcado en lo que más le gusta y lo que mejor hace: está rodando una nueva producción en Montevideo, Uruguay. Sin embargo, el actor también sabe que todas las miradas están puestas en él y en su partenaire: la China Suárez.

A lo largo de su carrera Joaquín trabajó con infinidad de compañeras súper exitosas y de renombre, pero ninguna con la estela escandalosa que persigue a Eugenia, que cuenta con un pronunciado historial de romances en los sets.

De su historia de amor clandestina con Nicolás Cabré mientras grababan Los Únicos hasta el culebrón del motorhome en pleno rodaje de El hilo rojo con Benjamín Vicuña: Sangre Japonesa tiene cuentos de sobra para delicia de sus nietos.

Por eso, en cuanto Joaquín y la China empezaron a filmar El Duelo, fue inevitable que los rumores empezaran a circular, a pesar de que ella se muestre enamoradísima de Rusherking. Sobre todo, por la buenísima onda que demuestran tener tanto frente como detrás de cámara.

Los colegas comparten momentos divertidos, cenas y hasta el actor destaca a su compañera en sus posteos de Instagram con guiños cómplices por la buena onda que tienen. Las malas lenguas, hacen el resto.

Por eso, la primera pregunta que surgió fue: ¿en qué anda Joaquín Furriel? ¿Está solo y libre o sigue de novio? Se sabe: el galán es súper bajo perfil y no le gusta andar ventilando con quién está involucrado sentimentalmente.

De hecho, la última pareja que se le conoció fue la modelo uruguaya Manuela Bozoglian, con quien el actor fue visto en enero de 2020, en Punta del Este. Manu fue la primera mujer con la que Joaquín se mostró en público luego de su ruptura con Eva de Dominici, en 2018.

Corazones rojos y likes de parte de Furriel y un par de fotos juntos, esas fueron las pruebas de esta nueva historia romántica que, apenas salió a la luz, llevó a Manu a ponerle candado a sus redes sociales, pero ahora volvió a abrirlas.

La joven, a quien en su país la llaman la “Cindy Crawford uruguaya”, por su parecido con la súper modelo de los años noventa, había empezado en el mundo de la moda pocos años antes y, en ese momento, estaba a punto de recibirse de psicóloga.

“Va a sonar a cliché: me encantaría casarme con el amor de mi vida y que perdure. Miro películas, me identifico, pero soy inestable, cuando siento que estoy ahí baja muy rápido. Tengo que aprender a ceder y a no idealizar… el tema es cómo”, declaró a la revista Couture la última novia que Joaquín Furriel dio a conocer. ¿Seguirán juntos?